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Asgari ücret için çarpıcı yorum! “Düzenleme bu hâliyle yasalaşırsa çalışma barışı bozulur”

20.12.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret geçtiğimiz hafta belli oldu. Asgari ücret için alınan vergi kararına ilişkin açıklama yapan BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, “Düzenlemenin bu hâli ile yasalaşması, çalışma barışını bozacak ve çoğu çalışanın asgari ücret üzerinden vergilendirilmesine sebep olacaktır.Ayrıca kayıt dışılık da artacaktır. Bütün işçilerin ücret gelirlerinin, asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırılmalıdır” dedi.

Asgari ücret için çarpıcı yorum! “Düzenleme bu hâliyle yasalaşırsa çalışma barışı bozulur”

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Doğan Yılmaz, 17 Aralık 2021 tarih ve 31692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı ücretinin 166,80 TL olarak belirlenmesi ve hemen akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilen Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Gelir Vergisi Kanunu’nda asgari ücretin vergilendirilmemesine yönelik açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞMA BARIŞI BOZULUR"

Meslek camiası olarak, konuya ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı detaylı bir rapor hazırladıklarını kaydeden BSMMMO Başkanı Yılmaz, şunları söyledi:

Sadece asgari ücret elde edenlerin gelirlerinin istisna tutulması, çalışanın işverene olan mâliyetlerini tutarsız bir biçimde artırmaktadır. Düzenleme bu hâli ile kayıt dışılığı teşvik eder niteliktedir. Sadece asgari ücret elde edenlerin gelirleri değil bütün çalışanların elde etmiş oldukları gelirlerin asgari ücret kadarlık kısmı vergiden istisna edilmelidir. Gelir Vergisi tarifesi ücret gelirlerinin asgari ücret kadarlık kısmının vergiden istisna tutulmasına bağlı olarak güncellenmelidir. Düzenleme bu hâliyle hiçbir şekilde vergi adaleti ile örtüşmediği gibi, anayasal eşitlik ilkesine de aykırılık teşkil ettiğinden Anayasa Mahkemesi önüne gitmesi durumunda iptal edilmesi söz konusudur. Serbest meslek kazancı gelirlerinin de asgari ücret kadarlık kısmı vergiden istisna tutulmalıdır. Enflasyon muhasebesine geçilmesi 2022 yılı sonuna kadar ertelenmelidir.

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“Düzenlemenin bu hâli ile yasalaşması, çalışma barışını bozacak ve çoğu çalışanın asgari ücret üzerinden vergilendirilmesine yol açacaktır. Ayrıca kayıt dışılık da artacaktır” diyen BSMMMO Başkanı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Vergi gelirlerinin azalacağı kaygısı dolayısıyla sadece asgari ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin gelir vergisinden istisna tutulması Sosyal Güvenlik Kurumu gelirlerinin de azalmasına neden olacaktır. Düzenlemenin yukarıda bahsedilen olumsuz durumlara yol açmaması bakımından;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın 16 Aralık 2021 günü yapmış olduğu basın açıklamasında ifade edilen ‘Bütün işçilerin ücret gelirlerinin, asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı’ cümlesine sadık kalınarak revize edilmesi teklif edilmektedir. Gerek ücret gelirlerine ilişkin gelir vergisi tarife dilemlerinin bir yandan istisna edilen yıllık ücret tutarını dikkate alınarak, gerekse diğer gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisi tarife dilemlerinin uygun görülecek artış oranında (önerimiz yüzde 30) artırılarak güncellenmesi önerilmektedir. Serbest meslek kazancı elde edenlerin de elde etmiş oldukları gelirlerin asgari ücret kadarlık kısmı gelir vergisinden istisna tutulmalıdır. Vergi Usul Kanununa eklenecek bir geçici madde ile VUK Mükerrer 298’inci maddesinin enflasyon muhasebesine ilişkin hükümlerin uygulanmasının bir yıl ertelenmesinin ve 31.12.2022 tarihli finansal tabloların endeks artış tutarı ne olursa olsun düzeltilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. (İHA)

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