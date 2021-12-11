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Asgari ücret için flaş iddia: 4 bin liranın altında kalmayacak

11.12.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret için son toplantı pazartesi günü yapılacak. İşveren ve işçi temsilcileri asgari ücret taleplerini açıkladı. Milyonların gözü pazartesi günü yapılacak toplantıya çevrilirken asgari ücret ile ilgili yeni bir iddia öne sürüldü.

Asgari ücret için flaş iddia: 4 bin liranın altında kalmayacak

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret için son toplantı pazartesi günü yapılacak ve karara varılacak. Peki, asgari ücret ne kadar olacak?

Bugüne kadar 3100 TL, 3500 TL, 3900 TL gibi rakamlar dile getirildi. Türk-İş ise 4 bin lira altının kendileri için kırmızı çizgi olduğunu duyurdu.

Milyonlarca kişi asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken, bir iddia da Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'ndan geldi.

"ASGARİ ÜCRET 4 BİN LİRANIN ALTINDA KALMAYACAK"

Müderrisoğlu, asgari ücretin belirlenme sürecine ilişkin yazdığı yazısında, "Asgari ücretin 4 bin liranın altında kalmayacağını, kalmaması gerektiğini bir kenara not edelim" ifadelerini kullandı.

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asgari ücret
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