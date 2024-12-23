Asgari ücret için 'İşveren 24 bin TL önerecek, Erdoğan bu rakama çıkaracak' dedi! Tüm tahminler artık orada

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı milyonları gelecek haberlere kilitlemiş durumda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugüne kadar 3 toplantı gerçekleştirirken 3 toplantıda da rakam konuşulmaması dikkat çekmişti. Kamuoyunun yoğun beklentisine kayıtsız kalamayan TÜRK-İŞ komisyonun son toplantısı sonrası bir basın toplantısı gerçekleştirerek yeni asgari ücret talebini açıklamıştı. TÜRK-İŞ 29 bin 583 TL talep etmişti. TÜRK-İŞ asgari ücret zam oranı için yüzde 45 enflasyon ve yüzde 20 refah payı önerisinde bulunmuştu. TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık geliyor. İşveren tarafının ise bu talebe sıcak bakmadığı konuşuluyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısını salı veya çarşamba günü yapması bekleniyor. Gözler şimdi, komisyonun toplantı tarihine dair yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Komisyonun bu hafta gerçekleştirmesi beklenen son toplantısında yeni asgari ücret rakamının da artık belirlenmesi bekleniyor. Dolayısıyla merakla beklenen yeni asgari ücretin bu hafta belli olması beklentiler arasında. Peki, asgari ücret zam oranı için beklenen senaryolar neler? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte uzman isimlerin asgari ücret değerlendirmeleri...

ASGARİ ÜCRET TOPLUMUN TAMAMINI İLGİLENDİRİYOR

Asgari ücret doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak da toplumun tamamını ilgilendiriyor. Bu nedenle tüm Türkiye asgari ücret zammına kilitlenmiş durumda. Uzun bir süredir yeni asgari ücret için farklı tahminler ve öneriler konuşuluyordu. Ancak son dönemde ise artık bazı asgari ücret rakamlarının üzerinde daha fazla durulmaya başlandı.

YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN '25 BİN TL' BEKLENTİSİ

TV100 canlı yayınında gazeteci Ebru Baki, Dr. Şeref Oğuz'un daha önceki yayındaki açıklamalarını aktararak "24 bin lira civarında işveren asgari ücret önerecek. Gözler Cumhurbaşkanına çevrilecek. Cumhurbaşkanı bu asgari ücreti 25 bin TL'ye tamamlayacak beklentisini aktardı" dedi.

Devamında Baki, "Çünkü daha önce de biliyorsunuz komisyon yüzde 33'lük bir artış önerisi yapmış ama asgari ücreti Cumhurbaşkanı yüzde 50 buçukluk bir artışa çıkartmıştı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanının dediği ve son attığı adım asgari ücrette önemli olacak. Dolayısıyla burada işveren 24 bin lira civarında bir ücret önerecek, Cumhurbaşkanı bunu 25 bin liraya çıkaracak beklentisi Şeref Oğuz'dan geldi. 25 bin TL'ye yakın bir asgari ücret oluşacak beklentisi programlarımıza katılan uzmanlar tarafından da çok yoğun dile getiriliyor" şeklinde konuştu.

ÖZGÜR ERDURSUN'DAN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Bir diğer senaryo ile ilgili de konuşan Baki "Diğer senaryo da iş dünyasının beklediği bu, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da aynı şekilde söyledi; asgari ücrette teklif 23 bin lira psikolojik sınırını aşacak dedi. Yüzde 45'lik bir enflasyon tahminine göre de işte 23 bin 500 TL, Cumhurbaşkanı da bunu 24 bin TL ve üzerine çıkarabilir, olasıdır dedi. Yani asgari ücret tahminleri 23 bin TL ile 25 bin TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET TALEBİNİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

Baki bununla alakalı olarak "Diyelim ki 29 bin 583 TL oldu asgari ücret, işçinin talebi karşılandı; bu durumda brüt asgari ücret 34 bin 804 TL'ye çıkıyor yani bu işçinin üzerindeki maliyet. İşverenin maliyeti de eklendiğinde 41 bin 330 liralık bir işverene maliyet oluşuyor" dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Baki "29 bin 583 liraya asgari ücretin çıkması beklenmiyor. 24-25 bin TL civarında bir asgari ücret beklentisi ağırlıklı dile getiriliyor. Ama 23 bin TL'nin üzerinde, onu biliyoruz. Yani 23 bin TL ile 25 bin TL arasında bir ücret oluşacak. Tahminler bu ağırlıkta. 25 bin TL kimseyi şaşırtmaz deniliyor. 24 bin TL'nin üzerinde olacak deniyor" şeklinde konuştu.