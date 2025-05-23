Asgari ücret için kulis bilgisi! O tarih işaret edildi... SSK'lı Bağ-Kur'lu Temmuz'u bekliyor, ilk rakam konuşulmaya başlandı...

Dün gerçekleştirilen Enflasyon Raporu toplantısında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a ara zam sorusu yöneltilmişti. Başkan Karahan soruya 'Görevimiz düşen enflasyonu kalıcı olarak düşürmek oluyor" sözlerini kullanmıştı.



ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

Milyonlarca asgari ücretli ise 22 bin 104 lira ile geçimini sağlamaya çalışıyor. Ara zammın gelip gelmeyeceği bilinmezken Haziran ayı işaret edilmeye devam ediliyor. Hükümet tarafından asgari ücret için bazen açıklamalar gelse de şu an için kesin bir şey yok.



KULİSLERDE KONUŞULUYOR...

AK Parti ve hükûmetin ekonomi yönetiminde asgari ücrete ara zam ihtimalinin düşük olduğu düşüncesi hâkim. Ancak kulislerde konunun haziran ayı içinde hükûmet nezdinde değerlendirilerek bir karar verileceği konuşuluyor.

TEMMUZ'DA NE KADAR ZAM GELECEK?

Asgari ücretli ara zammın gelip gelmeyeceğini merak ederken aynı zamanda emekli ve memurlar da Temmuz ayında yüzde kaç ara zam alacaklarını merak ediyor. Yapılan hesaplamalara göre Temmuz ayında SSK ve Bağ-kur emeklileri yüzde 18 civarında zam alacak. Bu doğrultuda en düşük emekli aylığının da 17 bin lira civarında olması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI MECLİS'E GELDİ Mİ?

En düşük emekli aylığının zamlanması için Meclis'ten yasa çıkması gerekiyor. 3 Temmuz’da ilk altı aylık enflasyon oranı belli olduktan sonra, Meclis tatile girmeden yasanın çıkarılacağı belirtiliyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, en düşük emekli aylığı için hükümet kanadında herhangi bir hazırlık yok.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, 2025 yılı asgari ücret rakamını değerlendirirken “Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız” sözlerini sarf etmişti.

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız” demişti.