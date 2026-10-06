Asgari ücret için masadaki 5 senaryo: İşte maaştaki artış

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlar bu sorunun yanıtını araştırırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları başlamadan yeni asgari ücret rakamına dair senaryolar ve hesaplamalar şimdiden yapılmaya başlandı.

Asgari ücretin belli olmasıyla yönelik süreç adım adım yaklaşırken dün TÜİK tarafından enflasyon verilerinin de açıklanmasıyla hesaplamalar hız kazandı. Verilerle beraber masadaki zam oranları da tekrardan şekillendi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenmişti. Asgari ücrete bir önceki yıla göre yüzde 27 zam yapılmıştı. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olmuştu.

EYLÜLDE YILLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon yıllık yüzde 29,73 arttı, aylık yüzde 1,84 arttı. Öte yandan TÜFE'deki değişim bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 24,32 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,49 artış olarak gerçekleşti.

Ancak yeni asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yıl sonuna doğru yapılacak görüşmeler sonucunda belli olacak.

Enflasyon rakamları ve beklentileri doğrultusunda asgari ücrete yapılabilecek zamma dair masadaki senaryolar da hesaplandı.

Sabah'ta yer alan habere göre; asgari ücrete zam için yıl sonu enflasyon tahminleri de önemli ipuçları verirken bu beklentiler 5 senaryo üzerinde şekilleniyor:

1. SENARYO

Merkez Bankası yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltmişti. Asgari ücrete yüzde 28 oranında zam yapılması durumunda net asgari ücretin 35 bin 936 TL'ye çıkabileceği aktarıldı. Böylece çalışanların maaşında 7 bin 861 TL artış olabileceği kaydedildi.

2. SENARYO

OVP'de 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak belirlenmişti. Bu durumda bu tahmin doğrultusunda asgari ücrete zam gelmesi halinde yeni rakamın 36 bin 49 TL olmasının bekleneceği hesaplanırken bunun da yaklaşık 7 bin 973 TL artışa işaret ettiği kaydedildi.

3. SENARYO

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61 oldu. Bu senaryoya göre yapılan hesaba göre ise asgari ücretin 36 bin 389 TL seviyesine çıkabileceği belirtildi. Böylece zam tutarı yaklaşık 8 bin 313 TL olabilir.

4. SENARYO

AA Finans'ın eylül ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,66 oldu. Bu orana göre bir artış senaryosu hesaplaması yapıldığında ise asgari ücretin 36 bin 403 TL seviyesine ulaşabileceği belirtildi. Bu durum, yaklaşık 8 bin 327 TL artış anlamına gelebilir.

5. SENARYO

Diğer yandan Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasına göre ise yıl sonu enflasyonun yüzde 30,39 olacağı, yüzde 30,39 yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden hesaplandığında ise net asgari ücretin 36 bin 608 TL olabileceği kaydedildi. Bu senaryoda ise zam tutarının yaklaşık 8 bin 532 TL seviyesinde olabileceği aktarıldı.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Zam görüşmelerinin Aralık ayının ilk haftalarında başlaması ve ay sonuna doğru kesin rakamın belirlenmesi de beklentiler arasında yer alıyor.