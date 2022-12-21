FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret için rakam ve zam oranı verdi! Asgari ücretin açıklanmasına kısa süre kala BBP lideri Destici'den yeni açıklama!

Asgari ücret için rakam ve zam oranı verdi! Asgari ücretin açıklanmasına kısa süre kala BBP lideri Destici'den yeni açıklama!

21.12.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı merakla bekleniyor. 2023 yılı asgari ücretin açıklanmasına kısa süre kala, Cumhur İttifakı üyesi Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den yeni bir açıklama geldi. Destici, Perşembe günü açıklanacak olan asgari ücretin en az yüzde 50 artışla, 8 bin liranın üzerinde olacağını ümit ettiğini söyledi. BBP lideri Destici, asgari ücretin, "asgari hane geçim rakamı" gibi belirlenmeye çalışıldığını da ifade etti.

Asgari ücret için rakam ve zam oranı verdi! Asgari ücretin açıklanmasına kısa süre kala BBP lideri Destici'den yeni açıklama!

Milyonlarca çalışan, Perşembe günü açıklanacak olan asgari ücrete odaklanmış durumda. 2023 yılı asgari ücretin belirlenmesi için son görüşmeler de yapıldı. Asgari ücretin açıklanmasına saatler kalan BBP lideri Mustafa Destici, zam oranı ve rakam konusunda açıklama yaptı. Destici, Ankara'da bir otelde düzenlenen Bilgilendirme, İstişare ve Dayanışma Toplantısı'nda, iş dünyasından isimler ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 50 ARTIŞ..."

Destici, partisinin asgari ücrette refah payıyla birlikte yüzde 50 artış önerdiğini aktararak, "Son görüşmede iş dünyasının da bu rakamlara yaklaştığını biliyorum. Yarın en az yüzde 50'lik bir artışla, 8 bin liranın üzerinde bir rakam olacağını ümit ediyorum." dedi.

Asgari ücretin, "asgari hane geçim rakamı" gibi belirlenmeye çalışıldığını ifade eden Destici, asgari ücretin, çalışan işçinin emeğinin karşılığı olduğunu belirtti ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu benzeri bir komisyon kurularak, "asgari hane geçim rakamının" belirlemesini önerdi.

EYT AÇIKLAMASI DA YAPTI

Destici, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna da değindiği konuşmasında, "maç içerisinde iken kural değiştirildiğini ve hak sahiplerine haklarının teslim edilmesi gerektiğini" anlattı. Bu hakkın tesliminin de Cumhur İttifakı'na nasip olacağını söyleyen Destici, "Burada işverenlerin kıdem tazminatı endişesi var, 'Bu kadar insan bir anda emekli olduğunda, biz bunların tazminatlarını nasıl ödeyeceğiz' şeklinde. Burada da devlet, özellikle devlet bankaları aracılığıyla devreye girerek, işveren kardeşlerimizi rahatlatmalı ve böylece hem işçi hem de işveren memnuniyet duymalıdır." diye konuştu.

AA-20221221-29804874-29804871-BBP_GENEL_BASKANI_DESTICI_GUNDEMI_DEGERLENDIRDI

Mustafa Destici, Türkiye'nin, birkaç yıl içerisinde arka arkaya sosyal hayatı, siyaset ve ekonomiyi sarsan krizler yaşadığını vurgulayarak, bunların milletin her ferdine önemli zararlarının olduğunu, tümünde uluslararası güç odaklarının parmak izlerine rastlandığını anlattı.

Maastricht kriterlerine göre, Avrupa Birliği (AB) tanımlı bütçe açığının, gayrisafi milli hasılaya oranının en fazla yüzde 3 olabildiğini söyleyen Destici, AB ülkelerinin büyük kısmı kendi koydukları kriterlerden çok uzağa düşmüşken, Türkiye'nin oldukça iyi durumda bulunduğunu hatırlattı.

Destici, 21. yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olacağını belirterek, her geçen gün etkisini artıran Türkiye'nin, ilerleyen zaman diliminde küresel bir güç olacağını dile getirdi.

"SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNE GÖRE 4. BÜYÜK EKONOMİ"

Türkiye ekonomisinin, satın alma gücü paritesine göre, Avrupa'da Almanya, İngiltere ve Fransa'dan sonra 4. büyük ekonomi olduğunu bildiren Destici, Türkiye ekonomisinin, büyük bir potansiyele sahip olduğuna işaret etti.

Türkiye ekonomisinin, büyüme performansı açısından da dünya genelindeki en iyi birkaç ekonomiden biri olduğuna dikkati çeken Destici, "AB ülkeleri arasında ise ekonomik büyümesi en fazla olan ülke Türkiye'dir." dedi.

AA-20221221-29804874-29804867-BBP_GENEL_BASKANI_DESTICI_GUNDEMI_DEGERLENDIRDI

Türkiye'deki işsizlik oranının yüzde 10 düzeylerinde seyrettiğini anımsatan Destici, özellikle genç işsizlerin oranındaki yükseklik konusunda çok acil çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Destici, özellikle sabit sermaye yatırımlarının teşvik edilmesinin, yerli ve yabancı girişimlerin önünün açılmasının, emek yoğun sektörler için çok özel düzenleme ve teşviklerin verilmesinin, bu alandaki meselenin çözümünde faydalı olacağını aktardı.

Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala heyecanlandıran paylaşım Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala heyecanlandıran paylaşım

"ARA MAMULLERİN İTHALATI AZALTILMALI"

Türkiye'nin ihracatının her geçen yıl rekorlar kırdığına işaret eden Destici, ithalat rakamlarının aynı ölçüde artmadığını belirterek, "Enerji ve altın ithalatını hariç tuttuğumuzda ihracatımız, ithalatımızı nerdeyse karşılamaktadır. Fakat en nihayetinde bu iki kalemden de vazgeçme şansımız yoktur. İthalat kalemleri içerisindeki tabii olarak en önemli pay ara mamullerdir. Dolayısıyla ara mamullerin ithalatını azaltacak bir strateji acilen hayata geçirilmelidir." diye konuştu.

Son zamanlarda yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde başta muhalefet olmak üzere birçok kesimin felaket tellallığı yaptığını dile getiren Destici, "Oysa rakamlara, grafiklere ve tablolara baktığımızda durumun hiç de onların dediği gibi olmadığını görüyoruz. Evet, birkaç yıl öncesine göre negatif manada bir değişim var. Fakat son 15 yılın ortalamasına bakarsanız, geçmişte iyi olarak kabul edilen birçok yılda ekonomik performansın bugünkünden çok daha kötü olduğu görülecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, kararlarını verirken başkalarının etkisinde kalmadan, bağımsız, gerçekçi ve ayakları yere basan politikalarla yönetildiği sürece çok daha güçlü olacağını vurgulayan Destici, "İşte savunma sanayisinde yapmış olduğumuz hamleler ortada. Daha birkaç gün önce ilk insansız savaş uçağını, Kızılelma'yı uçurduk. İHA'larımız, SİHA'larımız göklerde bizden izinsiz kuş uçurtmuyor. Yerdeki karıncayı dahi takip ediyor. Denizlerimizin güvenliğini kahraman ve muzaffer donanmamızla birlikte, başka hiçbir ülkede olmayan İDA ve SİDA'larımız sağlıyor." sözlerini sarf etti. (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala heyecanlandıran paylaşımAsgari ücretin açıklanmasına saatler kala heyecanlandıran paylaşım
Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala heyecanlandıran paylaşımAsgari ücretin açıklanmasına saatler kala heyecanlandıran paylaşım
Canlı yayında dikkat çeken asgari ücret açıklaması! 'Herkes bu noktada şoke oldu' dedi ve ekledi: Bu işin...Canlı yayında dikkat çeken asgari ücret açıklaması! 'Herkes bu noktada şoke oldu' dedi ve ekledi: Bu işin...
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Mustafa Destici

En Çok Okunan Haberler

Son hali herkesi kahretmişti! Kötü haber

Son hali herkesi kahretmişti! Kötü haber

Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala heyecanlandıran paylaşım

Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala heyecanlandıran paylaşım

Arsaya ne yapılacağı belli oldu: Çok şaşırdık

Arsaya ne yapılacağı belli oldu: Çok şaşırdık

Rekabet Kurulu'ndan zincir marketler ile ilgili çok önemli karar! Kartel tespit edildi

Rekabet Kurulu'ndan zincir marketler ile ilgili çok önemli karar! Kartel tespit edildi

Aracı olanlar da dertli! Ev kirası kadar... Yılbaşından sonra artacak

Aracı olanlar da dertli! Ev kirası kadar... Yılbaşından sonra artacak

Erdoğan canlı yayında duyurdu: Yarın açıklayacağız!

Erdoğan canlı yayında duyurdu: Yarın açıklayacağız!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.