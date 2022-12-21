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Son dakika | Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala heyecanlandıran paylaşım: Asgari ücrete azami fedakârlık

21.12.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Asgari ücret maratonunda son viraja gelindi. İşçiler aylardır 2023'te ne kadar maaş alacaklarını merak ediyordu. Son zamanların en çok aratılan sorusu ise, "Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?" oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücretin yarın açıklanacağını duyururken Bakan Bilgin'den heyecanlandıran bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Son dakika | Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala heyecanlandıran paylaşım: Asgari ücrete azami fedakârlık

Son dakika: Asgari ücret için beklenen gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen 2023'ün asgari ücretini perşembe günü açıklayacak. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı ise asgari ücretin ne kadar olacağında... Türk iş teklifini 9 bin lira olarak duyurmuş, Erdoğan ise 9 bin lira olma ihtimaliyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Gözler yarına çevrilmişken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den sosyal medyada heyecanlandıran bir paylaşım geldi. İşte asgari ücretle ilgili tüm detaylar...

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TÜRK-İŞ'İN 9 BİN TL TEKLİFİ

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, tekliflerinin 9 bin TL olduğunu açıklamıştı. Atalay "Türk- İş’in resmi teklifi 9 bin TL, verirlerse masaya oturur imzalarız, vermezlerse o meselenin içinde olmayız" demişti. Asgari ücretle ilgili milyonların beklediği açıklama ise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

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PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı için Meclis'e giriş yaptığında gazetecilerin asgari ücrete dair sorusunu yanıtladı. Erdoğan, "Bugün açıklama olur mu, bekleyelim mi?" sorusuna "Beklemeye devam" yanıtını vermişti.

Dakikalar sonra grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusunda milyonların beklediği açıklamayı yaptı.

Erdoğan, 'Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız.' dedi.

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ASGARİ ÜCRET 9 BİN LİRA OLUR MU?

Erdoğan TÜRK-İŞ'in 9 bin liralık asgari ücret talebine ilişkin de çok kritik bir mesaj verdi. "Herkesin dediğiyle adım atmayız, bizim sırtımızda küfe var" diyen Erdoğan şunları söyledi:

"Bakanımla, işveren sendikası başkanıyla otururuz konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atar neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok çünkü bizim sırtımızda küfe var, sırtında küfe olmayanlar rahat konuşur ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun mesulünde bunların hepsini düşüneceğiz. Ama sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor."

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BAKAN BİLGİN'DEN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın perşembe günü yapacağı asgari ücret konuşmasına kilitlenmişken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bir asgari ücret paylaşımı geldi. Bakan Bilgin sosyal medya hesabından, "Siz üretin, biz enflasyonla mücadele ederiz… Sıradaki Dosya: Asgari Ücrete Azami Fedakârlık!" paylaşımında bulundu.

İşte Bakan Bilgin'in paylaşımı;


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