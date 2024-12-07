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ASGARİ ÜCRET İÇİN SON GÜNLER| MÜSİAD Başkanı'nın açıklamalarına tepki çığ gibi büyüyor... 'Ülke gerçekleri ile bağdaşmıyor'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.12.2024 14:19
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Milyonlar artık asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. 10 Aralık Salı günü toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi yapılan açıklamalar ise zam oranının konuşulacağı masada pazarlığın zor geçeceğini gösteriyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların talebi karşılanabilecek mi? MUSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'nın açıklamasının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar'da tepkisini gösterdi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN SON GÜNLER| MÜSİAD Başkanı'nın açıklamalarına tepki çığ gibi büyüyor... 'Ülke gerçekleri ile bağdaşmıyor'

2025 yılına artık sayılı gün kaldı. Asgari ücretle çalışan milyonlar 2025 yılında ne kadar zam alacağını merak ediyor. 10 Aralık Salı günü toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde gerilim de tırmanmaya başladı. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'nın asgari ücret zammı için yüzde 25'in üzerinde bir artışın doğru olmayacağını belirtmesi sonrası ilk önce TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan ardından TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar'dan tepki geldi.

ERGÜN

Ergün katıldığı bir basın toplantısında Asmalı'nın açıklamalarına ilişkin, "MÜSİAD, 'asgari ücret artışı yüzde 25'i geçmesin' diyor. Fahiş fiyat artışları, kiralar ortada. Asgari ücret enflasyona sebep değil. Bunu nereden anlıyoruz. Bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor. IMF başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar, asgari ücretin ne kadar artırılmasını gerektiğini açıklıyorlar ama onlar masada yoklar" sözlerini kullanmıştı.

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Alemdar ise asgari ücret, emekli aylıkları ve kamuya işçi alımı konularına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Alemdar, MÜSİAD Başkanı'nın açıklamasına ilişkin yüzde 25'lik zammın ülke gerçekleriyle bağdaşmadığını söyledi.

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"BU AÇIKLAMALAR KABUL EDİLEMEZ"

Asgari ücret artışının enflasyonun nedeni olmadığını belirten Alemdar, şu şekilde cümleler kurdu:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret konusunda, IMF'nin 'asgari ücret artışı enflasyonu artırmamalı' ve MÜSİAD'ın 'asgari ücret artışı yüzde 25'i geçmemeli' şeklindeki açıklamaları ülke gerçekleriyle bağdaşmıyor. Ülkemizde ekonomik kriz ve hayat pahalılığının her geçen gün arttığı, başta asgari ücretliler olmak üzere halkımızın büyük bir sıkıntı içinde yaşadığı bu dönemde, yapılan bu açıklamalar kabul edilemez."

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Anahtar Kelimeler:
MÜSİAD türk iş asgari ücret 2025
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