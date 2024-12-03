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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak! TÜRK-İŞ Başkanı konuştu: 'Köle pazarı olmadı' deyip milyonların beklediği zam için konuştu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.12.2024 14:47
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Asgari ücretin açıklanması için artık son günler... Milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen zam oranı öncesi hükümet, işveren ve işçi sendikaları açıklamalar yapmaya devam ediyor. MÜSİAD Başkanı'nın "Asgari ücret yüzde 25'i geçmesin" söyleminden sonra TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay asgari ücret için konuştu. Atalay, asgari ücretin enflasyonun artmasında bir etken olmadığını dile getirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak! TÜRK-İŞ Başkanı konuştu: 'Köle pazarı olmadı' deyip milyonların beklediği zam için konuştu

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) tarafından TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, EMD Başkanı Mehmet Kaya moderatörlüğünde basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

Atalay, artık gündemin ilk konu maddesi olan asgari ücret için de konuştu. Atalay, asgari ücretin 5 aydır konuşulduğunu belirterek, her bir kuruluştan asgari ücret için tahminlerin geldiğini vurguladı.

"ASGARİ ÜCRET ENFLASYONA SEBEP DEĞİL"

Asgari ücret için yaşanan enflasyona göre değil hedeflenen enflasyona göre zam geleceğine dair konuşmalara tepki gösteren Atalay sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Biz bu ülkede beraber yaşıyoruz. Bir yükü bir kesimin üzerine yıkmak doğru değil. Hükümetin ekonomi politikası var ama aynı zamanda sosyal politikasının da olması gerekiyor. Adil gelir dağılımı şu anda yok. MÜSİAD, 'asgari ücret artışı yüzde 25'i geçmesin' diyor. Fahiş fiyat artışları, kiralar ortada. Asgari ücret enflasyona sebep değil. Bunu nereden anlıyoruz. Bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor. IMF başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar, asgari ücretin ne kadar artırılmasını gerektiğini açıklıyorlar ama onlar masada yoklar."

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İŞVERENLERE SESLENDİ

Asgari ücretin 20'den fazla kaleme etki ettiğini belirterek, ülkenin en büyük toplu iş sözleşmesi olduğunu vurguladı. Asgari ücretin geçim ücretine dönüştüğünü belirten Atalay, şu cümleleri kurdu:

"Asgari ücretle bundan 5 yıl önce en düşük ücret belirlenirken, şimdi geçim ücreti. 17 bin lira olan bu ücretle bir hafta geçinebilir misiniz? İşverenler 17 bin lirayı gözünün önüne getirsin. 12 bin lira emekli maaşı, 17 bin lira asgari ücret. Bu ülke ekonomi politikasını yaparken, sosyal politikasını da yapmalı."

NE HEDEFLENEN ENFLASYON NE DE YAŞANAN ENFLASYON

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Yeni yılda asgari ücretin ne oradan artırılması gerektiği yönündeki bir soru üzerine Atalay, "Hedef enflasyon mu gerçekleşen enflasyon mu deniyor. İkisine de katmıyorum. İkisi de doğru ve uygun değil. Sıkıntıları beraber paylaşmak durumundayız. Sıkıntıları dar gelirlilerin üzerine yıkmanın anlamı yok" şeklinde konuştu.

HEYETTE BASIN MENSUBU OLACAK

10 Aralık'ta toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 5 kişilik temsilci kontenjanında kimlere yer verileceğini de aktaran Atalay, heyet başkanlığının Ramazan Ağar'da olacağını kaydetti. Atalay, heyette bu yıl aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubunun olacağını duyurdu.

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"DÜN DE BUGÜN DE KÖLE PAZARI OLMADI"

Fabrika sahiplerinin, asgari ücretin daha düşük olduğu ülkelere gittiği hatırlatılınca Atalay, sözlerini şu şekilde noktaladı:
"O işverenler daha fazla kazanmanın derdinde. Gittikleri yerlerde 100 dolara, 150 dolara insanları çalıştırıyorlar. Orada köle pazarı var. Aynısını bu ülkede uygulayamazsınız. Türkiye'de köle pazarı dün de olmadı, bugün de olamaz, olmaması da gerekiyor."

Anahtar Kelimeler:
Ergün Atalay türk iş asgari ücret 2025
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