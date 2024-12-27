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Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de! Günlük çalışma ücreti 866 lira 85 kuruş oldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
27.12.2024 07:45
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Asgari ücret belli oldu. Milyonların uzun süredir merakla beklediği yeni asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanarak 22 bin 104 TL olarak duyuruldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda; işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak - 31 Aralık 2025 arasında 866 lira 85 kuruş olarak tespit edilmesine karar verildiği bildirildi.

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de! Günlük çalışma ücreti 866 lira 85 kuruş oldu

Yeni asgari ücret açıklandı, 22 bin 104 TL oldu, milyonların uzun süredir merak ettiği asgari ücretin belli olmasının ardından asgari ücret kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 10 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 24 Aralık'a kadar sürdürdüğü belirtildi.

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GÜNLÜK ÇALIŞMA ÜCRETİ 866 LİRA 85 KURUŞ

Yapılan dört toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak - 31 Aralık 2025 arasında 866 lira 85 kuruş olarak tespit edilmesine, asgari ücret desteğinin 2025 yılı Ocak ila Aralık döneminde 1000 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına, işçi temsilcilerinin toplantıya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliği ile karar verildiği bildirildi.

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YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlıkta düzenlediği toplantıda, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı. (AA)

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