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ASGARİ ÜCRET kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2023 YENİ KIDEM tazminatı hesaplama!

24.12.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret kıdem tazminatı tavanı Kıdem tazminatı tavanı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret zammının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Nasıl hesaplama yapılacağı konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bilindiği üzere 2023 asgari ücret 8 bin 500 TL oldu. Peki, asgari ücret kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2023 yeni kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2023 YENİ KIDEM tazminatı hesaplama!

Kıdem tazminatı tavanı hesaplaması asgari ücret zammının açıklanmasının ardından araştırılan konular arasında bulunuyor. Bilindiği üzere, Ocak ayında 8 bin 500 TL olarak yatırılacak asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı ücretlerinde de değişiklik olacak. Peki, asgari ücret kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

Kıdem tazminatı

ASGARİ ÜCRET İLE KIDEM TAZMİNATI YÜZDE KAÇ ARTACAK?

Kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 TL olarak yer alıyordu.

2023 Asgari ücreti 8 bin 506 TL oldu. Asgari ücret sonrasında kıdem tazminatında da değişiklik oldu.

Kıdem tazminatı 6.471 TL'den 10.030,05 TL'ye yükseldi

Kıdem tazminatı

2023 KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Kıdem tazminatı tavanı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücreti perşembe günü açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açıklayacağımız rakam ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur.” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açıklayacağımız rakam ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur.” dedi ve 2023 yılında geçerli olan asgari ücretin net 8 506 TL olacağını duyurdu.

Böylece geçtiğimiz yılın ocak ayına göre yüzde 94, temmuz ayına göre ise yüzde 54 zam yapıldı.
Kıdem tazminatı

Asgari ücret kıdem tazminatı, asgari ücrete gelen zam sonrasında 10.030,05 TL'ye çıkacak.

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kıdem tazminatı tavanı

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