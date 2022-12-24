ASGARİ ÜCRET kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2023 YENİ KIDEM tazminatı hesaplama!

Kıdem tazminatı tavanı hesaplaması asgari ücret zammının açıklanmasının ardından araştırılan konular arasında bulunuyor. Bilindiği üzere, Ocak ayında 8 bin 500 TL olarak yatırılacak asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı ücretlerinde de değişiklik olacak. Peki, asgari ücret kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRET İLE KIDEM TAZMİNATI YÜZDE KAÇ ARTACAK?

Kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 TL olarak yer alıyordu.

2023 Asgari ücreti 8 bin 506 TL oldu. Asgari ücret sonrasında kıdem tazminatında da değişiklik oldu.

Kıdem tazminatı 6.471 TL'den 10.030,05 TL'ye yükseldi

2023 KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Kıdem tazminatı tavanı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücreti perşembe günü açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açıklayacağımız rakam ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açıklayacağımız rakam ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur.” dedi ve 2023 yılında geçerli olan asgari ücretin net 8 506 TL olacağını duyurdu.

Böylece geçtiğimiz yılın ocak ayına göre yüzde 94, temmuz ayına göre ise yüzde 54 zam yapıldı.



Asgari ücret kıdem tazminatı, asgari ücrete gelen zam sonrasında 10.030,05 TL'ye çıkacak.

