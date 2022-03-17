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Asgari ücret markete yetmedi! İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı kasada kaldı

17.03.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve eşi Nigar Dikbayır her ay '4 kişilik asgari ücretli aile' olarak alışverişe çıktıkları ‘Milletin geçim derdi' çalışmasının bu ayki sonuçlarını paylaştı. Faturalar ve kira masrafı çıkarıldıktan sonra kalanla market alışverişi yapan çift paraları yetmeyince kasada kaldı. Araştırmada asgari ücretle ocakta 41 kalem ürün alınabilirken martta 28 çeşit ürün alınabildiği ortaya konuldu.

Asgari ücret markete yetmedi! İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı kasada kaldı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve eşi Nigar Dikbayır her ay '4 kişilik asgari ücretli aile' olarak alışverişe çıkıyor. Asgari ücret zamnının nasıl eriyip gittiğini video şeklinde paylaşıyor. 4 bin 250 liralık asgari ücretten, kira ve faturalar gibi temel ödemeleri yaptıktan sonra kalan para ile markete alışverişe giden Dikbayır çitti her ay çok daha az malzeme almaya başladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve eşi Nigar Dikbayır ‘Milletin geçim derdi' çalışmasının üçüncüsünü gerçekleştirdi. Asgari ücret zammının yetersiz olduğunu anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Ümit Dikbayır, Ocak ayında 41 ürün alınabiliyorken Mart'ta aynı ürünlerden sadece 28'ini alabildiğini dile getirdi.

ÜRÜNLERİ KASADA BIRAKTILAR

Çalışmanın videosunu da paylaşan Dikbayır çifti, her ay bir asgari ücretle geçinmek zorunda kalan 4 kişilik aileyi canlandırarak, fatura ve ödemelerini yaptıktan sonra cebinde kalan parayla, ‘ay sonuna kadar 183 TL kalacak şekilde' alışveriş yapıyor. Bu ay alışverişe çıkmadan önce asgari ücretten kira, elektrik, su, doğalgaz faturası başta olmak üzere zorunlu ödemeleri yapan Dikbayır ailesi, kalan 720 lira ile market alışverişine çıktı. Şubat ayında aldıkları aynı ürünleri market arabasına dolduran çift kasada kaldı. Çünkü aldıkları ürünlerin toplamı 906 TL tuttu. Ümit Dikbayır, “720 TL'den fazla harcayamayız” deyince kasada çok sayıda ürün bırakıldı.

“MEYVE YİYEMİYORDUK, ARTIK SEBZE DE YİYEMİYORUZ”

Dikbayır, “Geçen ay (Şubat'ta) ocak ayında aldıklarımızı alamamıştık. Şubatta aldıklarımızı martta almak mümkün olmadı. Şubat ayında aldıklarımızdan 1 kilogram yoğurdu bıraktık. Kabağı, limonu, sütü, unu, peçete ve patlıcanı bıraktık. Milletin geçim derdi burada bariz meydanda” dedi. Nigar Dikbayır ise, “Meyve zaten yiyemiyorduk. Artık sebze de yiyemiyoruz” dedi.

FATURALAR ARTTI EKMEK ZAMLANDI

Mart ayında dört kişilik ailenin elektrik faturası arttı, Halk Ekmek zammından dolayı ekmeğe ödenen tutarda da artış oldu. 4 bin 253 TL maaşı olan bir asgari ücretli aile temel harcamaları için 3 bin 350 TL ödemek zorunda kaldı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır'ın yaptığı çalışmaya göre bu rakam sadece iki ay önce 2 bin 853 TL'ydi. Geçen ay ise temel harcama tutarı 3 bin 224 TL olmuştu.


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