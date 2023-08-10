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Asgari ücret, memur ve emekli maaşı arttı, bankalarda promosyon yarışı başladı! İşte yeni rakam...

10.08.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ve emekli ile memura yapılan zamların ardından bankalarda promosyon yarışı başladı. Bazı bankalar promosyon ücretlerini 15 bin TL'ye kadar çekerken taahhüt süresini kısaltmaya gidebileceği de konuşuluyor. 3 yıl yerine 1,5 yıl üzerinden de anlaşmalar yapılabilecek. Bankaların yeni promosyon oranlarını ve şartlarını önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor.

Asgari ücret, memur ve emekli maaşı arttı, bankalarda promosyon yarışı başladı! İşte yeni rakam...

Asgari ücret ve memur maaşları yükselince bankalar kolları sıvadı. Promosyonlar 15 bin TL'ye kadar dayandı. Birçok banka 7 bin 500-10 bin TL arasında maaş alanlara 7 bin 500, 10 bin ve üzeri maaşı alanlara ortalama 9 bin TL promosyon veriyor.Temmuz'da maaşlara yansıyan artışların ardından bankaların da promosyonlarını güncellemesi bekleniyordu. Kimi bankalar ufak dokunuşlarla promosyon miktarını güncellese de özellikle emekliler umduğunu bulamamıştı. Şimdi promosyon yarışı yeniden kızışıyor.

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EMEKLİLER DE YARARLANABİLECEK

En düşük memur maşının 22 bin TL olması sonrası harekete geçen bankalar, kurumlarla yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Haliyle maaşlar gibi promosyonlar da yükselecek. Bazı bankalar promosyon ücretini 15 bin TL'ye çekti bile. Maaşını taşıyan çalışan öğretmenlerin yanı sıra emekliler, 3 yıl kalma sözü vererek promosyondan yararlanabilecek.

"BEDEL ÖDENDİĞİ TAKDİRDE BAŞKA BANKAYA GEÇİLEBİLİYOR"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin, "Daha fazla promosyon veren banklara geçme imkanı da var. Buna cayma diyoruz biliyorsunuz. Burada 3 yıllık anlaşma yapılıyor. Bir başka bankaya geçmek isteyen emeklilerimiz yasak hakları geçebiliyorlar. 3 yıllık anlaşmayı 1 yıl önce yapmışsa 24 aylık promosyon bedelini ödediği takdirde bir başka bankaya geçebiliyor" dedi.

TAAHHÜT SÜRESİ KISALIYOR

ATV Haberin haberine göre bazı bankaların taahhüt süresini kısaltmaya gidebileceği de konuşuluyor. 3 yıl yerine 1,5 yıl üzerinden de anlaşmalar yapılabilecek. Bankaların yeni promosyon oranlarını ve şartlarını önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor.

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Promosyon

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