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Asgari ücret, memur ve emekli zammı... 'Mayıs ayı enflasyonu ciddi etki yaratabilir!' Maaşlara en az yüzde 45 ve 2 bin TL ek artış

31.05.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonların yeni maaşı için toplantı maratonu başlıyor. 5 Haziran’da açıklanacak Mayıs enflasyonu ile asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Masada ilk etapta 5 aylık enflasyon rakamı olacak. Memur zammı ve emekli zammı içinse sendikalar zam pazarlığına yüzde 45’ten başlayacak. 1. derecedeki tüm memurlara verilen 3600 ek gösterge ile maaşlara 2 bin liraya yakın ek artış sağlanacakk. Bedava doğal gazın enflasyon hesabındaki yeri ise kafaları karıştırdı...

Asgari ücret, memur ve emekli zammı... 'Mayıs ayı enflasyonu ciddi etki yaratabilir!' Maaşlara en az yüzde 45 ve 2 bin TL ek artış

Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi ve özel sektör çalışanı... Milyonlarca kişi maaş zamları için gözünü enflasyon rakamlarına çevirmiş durumda. Memur zammı, emekli zammı ve asgari ücret zammı için Temmuz ayında belli olacak 6 aylık enflasyon ile yeni maaşlar da şekil alacak. Zam oranının belli olmasına sadece 2 veri kalırken, Mayıs ayı enflasyonu daha da kritik bir hale geldi.

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MAYIS AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Nisan ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 2,70 artış beklenirken, yüzde 2,39 artış yönünde açıklanmış ve yıllık enflasyon yüzde 43,68 seviyesinde gerçekleşmişti. Ancak Mayıs ayı enflasyon hesaplamasında değişikliğe gidiliyor.

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“MANŞET TÜFE ENFLASYONU ÜZERİNDE CİDDİ ETKİ YARATABİLİR”

29 Mayıs tarihinde TÜİK'in doğal gazın Mayıs ayında ücretsiz verilmesi nedeniyle sıfır fiyat yöntemi açıklaması, ekonomistlerin tahminlerinde revizyona gitmesine neden oldu. TÜİK'in yöntem değişikliğinden önce düzenlenen ankette, Mayıs ayı TÜFE için medyan tahmin yüzde 1,95 artış yönündeydi. Ekonomistler, TÜİK'in aldığı kararın genel enflasyon görünümünü etkilemese de manşet TÜFE enflasyonu patikası üzerinde ciddi anlamda etki yaratacak gibi göründüğünü ifade ediyorlar.

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YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Bu kapsamda Foreks Haber'in 17 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Mayıs ayı ortalama tahmin yüzde 0,06 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 39,80, ortalama yüzde 39,70 artışa işaret etti. TÜFE aylık medyan tahmini ise yüzde 0,20 artış yönünde gerçekleşti. Ankette, 2023 sonu TÜFE medyan tahmini yüzde 44,50 olurken, ortalama tahmin yüzde 44,57, maksimum ve minimum beklentiler ise yüzde 51,00 ve yüzde 33,55 olarak gerçekleşti. 4 ekonomistin 12 ay sonrasına yönelik medyan TÜFE beklentisi ise yüzde 35,60 artış oldu. Maksimum tahmin yüzde 40,00, minimum tahmin ise yüzde 28,00 artış olarak gerçekleşti.

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANIYOR

Tüm bunların yanı sıra yeni kurulacak ekonomi kabinesi de merak ediliyor. Bu hafta sonuna kadar kurulması beklenen yeni kabinenin ardından ilk adım maaş zamları için atılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu kabine ve enflasyon verisinin belli olmasının ardından hükümetin çağrısı ile toplanacak. Toplantıda Mayıs ayı verisi ile kesinleşecek olan 5 aylık enflasyon ilk etapta masada olacak. Toplamda 3 veya 4 toplantı sonrası yeni rakam netleşecek. Haziran ayı içerisinde her tarafın bir kez ev sahipliği yapacağı ve her hafta bir toplantı ile bir rakamda uzlaşılması bekleniyor.

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YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Enflasyon rakamlarının altında kalmayacak olan asgari ücret zammında 500 dolarlık alt sınır dikkate alınacak. Refah payı ile birlikte yapılacak zam oranının ise yüzde 30-35 arasında olması bekleniyor. Ayrıca asgari ücret zammında artan milli gelirin tüm tabana yayılması için düzenlemelerin de yapılacağı ifade ediliyor.

MEMUR VE EMEKLİYE EN AZ YÜZDE 45 ZAM TALEBİ

En düşük SGK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı 7.500 TL olmuştu. Temmuz’da en düşük memur maaşı ise 22 bin lira olacak. Enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah payı ile buradaki artışın kademeli olarak bütün memur maaşlarına yansıması bekleniyor. Yapılan bu zammın memur emeklileri için de aynı şekilde maaşlarına yansıyacak.

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Memur ve emekliye zamda Temmuz ayı öncesinde sendikalar toplantı trafiğine girecek. Toplantılarda masaya gelecek en net oran ise belli. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda kamu işçilerinin 2023’ün ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 45 olarak açıklanmıştı. Tüm bu gelişmeler sonucunda sendikaların memur ve emekli zammı görüşmelerinde bu rakamı baz alarak masaya oturacağı belirtiliyor.

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6 AYLIK ENFLASYON ORANI TAHMİNİ

4 aylık verilere göre SGK ve Bağ-kur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,21 oldu. Emekli Sandığı yani memur emeklileri için bu oran yüzde 13,08 olarak hesaplandı. Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 20,92 olması bekleniyor. Refah payı hariç SGK ve Bağ-Kur emekli zammı 6 aylık enflasyon kadar yani yüzde 20,92 olarak hesaplanırken, memur ve memur emeklisi zammı ise yüzde 18,68 tahmin ediliyor.

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TÜM MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamasında memurlar için önemli bir haberi daha vermiş ve sadece 4 meslek grubunu kapsayan 3600 ek göstergenin kapsamının değiştiğini açıklamıştı. Böylece birinci derecedeki tüm memurlar 3600 ek gösterge kapsamına alındı. Memurlar Temmuz zammının yanında bir de 3600 ek gösterge dolayısıyla 2.000 liraya yakın bir artışı maaşlarında görebilecekler.

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EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 6 AYLIK YÜZDE 18,68 – YÜZDE 45 EK ZAMLI)

Memur – 11.848 TL – 14.061 TL – 17.180 TL
Memur Emeklisi – 7.901 TL – 9.377 TL – 11.456 TL

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 6 AYLIK YÜZDE 20,92 – YÜZDE 45 EK ZAMLI)

SSK (2000 öncesi) – 6.093 TL – 7.368 TL – 8.835 TL
SSK (2000 sonrası) 3.778 TL – 4.568 TL – 5.478 TL
Bağ-Kur (Esnaf) – 5.456 TL – 6.597 TL – 7.911 TL
Bağ-Kur (Tarım) – 4.336 TL – 5.243 TL – 6.287 TL

**Not: Temmuz ayında 7.500 TL'nin altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.

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