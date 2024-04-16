Asgari ücret, memur ve emekli zammı… SGK Uzmanı Özgür Erdursun maaşlar için ‘Temmuz’ planını açıkladı: Tek tek oran verdi

Ocak 2024 zam döneminde asgari ücrete tek zam olacağı dile getirilse de Temmuz ayına yaklaşılırken asgari ücrete ara zam beklentileri devam ediyor. Peki asgari ücrete ara zam gelecek mi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya hesabı X üzerinden hem emekli maaşı zammı hem memur zammı hem de asgari ücret için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI ORANINI AÇIKLADI

Hükümetin SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz’da yapmayı planladığı zammın yüzde 25 olduğunu öne sürdü. SGK uzmanına göre memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı da yüzde 20.

2024 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NE OLUR?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için 3 aylık kesinleşen oran yüzde 15,06 olarak hesaplandı. Haziran ayı enflasyonu ardından bu oranın yüzde 25 seviyelerine yükselmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşı içinse konuşulan rakam 12 – 15 bin TL aralığında…

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Erdursun paylaşımında asgari ücrete zam gelmeyeceğini belirterek, “Asgari Ücret artmaz ise diğer ücretler de artmaz" ifadesini de kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesinde, 2024 yılı için asgari ücrette bir kez zam yapılacağını teyit etmişti. İTO Başkanı Şekip Avdagiç, firmaların tek zamma göre bütçelerini oluşturduklarını vurgularken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da hükümete yazdığı açık mektubunda asgari ücrete zam yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari Ücret 2024 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.







