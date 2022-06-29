Asgari ücret ile ilgili beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Yapılacak görüşmeler sonucunda zam oranı netlik kazanacak. Öte yandan bugün yapılaması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kritik toplantısı sonrası ne açıklama da bulunulacağı da merak konusu oldu. Peki Asgari ücret ne kadar olacak 2022? Asgari ücret tespit komisyonu toplantısından ne karar çıkacak? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2022?

Asgari ücret dahil, emekli ve memur maaşları ile birlikte milyonlarca kişinin gelirini artıracak temmuz zammı için geri sayım başladı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından asgari ücrete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm taraflara çözüm olacak formüller için işbirliğine hazırız. Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız. Asgari ücretle ilgili olası bir değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) bugün saat 14.00’te toplandı. Basına kapalı olacağı öğrenilen toplantıya işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişi katıldı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'asgari ücret' ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz."

Asgari Ücret Komisyonu 29 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 14:00'te toplandı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'asgari ücret' ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz."

29 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon zam oranını görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Türkiye geçtiğimiz Aralık ayının sonunda tarihi bir asgari ücret sözleşmesine imza atmış bulunuyordu. Bundan bütün toplum orta sınıfta memnun olmuştu. Asgari ücret sadece asgari ücretlilerle ilgili olmayan toplumun genelini ilgilendiren bir ücret birimidir. Asgari ücretin sınırlı bir etkisi olmadığını buradan görmek lazım.

Türkiye’ye yansıması dünyadaki sorunun daha fazla oldu. Geçtiğimiz yıl yaklaşık enerji kaynaklarına Türkiye’nin ayırdığı para 50 milyar dolar iken bu yıl 100 milyar dolar olmuştur. Tüm bunların yanı sıra döviz kurundaki oynaklığın da enflasyondaki yükselişi anlamamızı sağlamakta.

40 küsür dolarlardan petrol varilinin 120 doların üstüne çıktığı dönemlerden geçtik. Her şeye rağmen bu sorunun çözümü için biz kararlı adımlarla yürümek zorundayız. Büyüme rakamları Türkiye’nin üretim gücünün arttığını göstermektedir."

Türk-İş masaya enflasyon kayıplarının giderilmesi talebiyle oturacak. Türk-İş altı aylık enflasyonun kamu çalışanları gibi asgari ücretlilere de yansıtılmasını temel istemi olarak gündemde tutuyor. Türk-İş’in bir diğer talebi de SGK işçi primlerinde indirim yapılması ve bu indirimin çalışanların ücretlerine yansıtılarak bir gelir artışı sağlanması. Komisyon masasında işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise, çalışanların refahını artıracak her türlü adıma olumlu yaklaştıklarını, aynı zamanda küresel ekonomideki belirsizliklerin de dikkate alınarak, ortak bir karar alınmasını istediklerini açıklamıştı.

TİSK, bu çerçevede SGK işveren primlerinde indirim yapılmasını, daha önce TÜRK-İş’le vardıkları uzlaşma çerçevesinde SGK işçi primlerinin 5 puan düşürülmesini, İşsizlik Sigortası priminde 2 puanlık işveren payının alınmamasını ve belirli bir süre için daha önce uygulanan asgari ücret desteğinin tekrar uygulamaya girmesini talep ediyor.





