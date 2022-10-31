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Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret zammına enflasyon ayarı! Uzman isim kalem kalem hesapladı

31.10.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Asgari ücrete her sene zam yapılıyor. Bu yıl ilk defa temmuz ayında ek zam gerçekleştirildi. Temmuz ayındaki iyileştirmeyle net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanan asgari ücrete de artış yapılacak. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yukarıya doğru revize etti. Bunun üzerine vergi uzmanı Murat Bal yeni senaryo hakkında açıklama yaptı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret zammına enflasyon ayarı! Uzman isim kalem kalem hesapladı

Asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından aralık ayında yapılacak toplantıların ardından yeni zam oranı açıklanacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 13 Ekim'de yeni asgari ücret rakamıyla ilgili, "Enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız." ifadelerini kullanmıştı. Vergi uzmanı Murat Bal, canlı yayında en düşük emekli, memur maaşları ile asgari ücreti hesapladı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Vergi uzmanı Murat Bal, canlı yayında en düşük emekli, memur maaşları ile asgari ücreti hesapladı. İşte Murat Bal'ın açıklamaları;
"Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yukarıya doğru revize etti. Aslında bu da yıl sonunda oluşan enflasyonun da daha yüksek çıkacağının bir göstergesi. Buna bağlı olarak maaşlarda da beklenen daha fazla olacağının göstergesi bu.
Enflasyonun yıl sonunda yüzde 65,2 oranından daha fazla olacağı beklentisi var. Biz şu anda bazı hesaplamalar yaptık. Bu yaptığımız hesaplamalar bu beklenti üzerinden. Net olarak rakamlar yıl sonunda belirlenecek.
Ocak 2022'de yüzde 52 artışla 4,253 lira olan asgari ücret, Temmuz ayında güncellenerek 5.500 lira oldu. Bütün bu artışlarda enflasyon oranında halkı ezdirmemek adına yapılan artışlar. Daha sonra üçüncü çeyrek enflasyonu da TÜFE'de yüzde 83,45, ÜFE'de 151,50 olarak gerçekleşti. Bu da yıl sonu enflasyonun en az yüzde 85- 90 üzerinde olacağının göstergesidir. "

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ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

Asgari ücret beklentiye göre (Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi) hesaplanırsa 9 bin 086 liraya geliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Burada halkı ilgilendiren aslında emekli ve maaşlara nasıl yansıyacağı. Şu anda en düşük 3 bin 500 olan maaşı yüzde 65,2 zam oranıyla 5 bin 782 lira olacak.
En düşük memur emeklisi maaşı 6 bin 78'den 10 bin 40 liraya çıkacak.

MEMUR MAAŞI 15 BİN TL

Memurlarda da, 15 bin 040 liraya çıkacak memur maaşı.

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