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Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanır? Bakan Bilgin tarih verdi

08.11.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı için geri sayım heyecanı başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her sene belirli tarihlerde toplanıyor. Yapılan görüşmelerin ardından yeni maaş zammı belirleniyor. Bu yıl ilk defa asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapıldı. Şimdi gözler yeni yıl artışına çevrildi. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanır? İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklaması

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanır? Bakan Bilgin tarih verdi

Asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. 2023 ocak zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Bilgin görüşmeler için aralık ayına işaret etti. Öte yandan Vergi uzmanı Murat Bal, canlı yayında yeni asgari ücreti hesapladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Bakan Bilgin, “Geçen yıl asgari ücret görüşmelerini 10 günde tamamlayalım kararlılığı vardı. Bu yıl da aynı yöntem mi izlenecek, aralık ayının başındayken mi belirlenecek” sorusuna ise söyle cevap verdi:
“Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız.”
Bakan Bilgin, asgari ücret için 'işverene ek destek teşvikler verilecek mi' sorusuna ise, "Bunların hepsi komisyonda konuşulacak konulardır." diye cevap verdi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ocak 2023 ile beraber asgari ücrete gelecek zam oranı için enflasyon oranının dikkate alınacağı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ekonomi yönetimi tarafından dile getiriliyor. 2022 için iki kez zam yapılarak net 5 bin 500 lira olan asgari ücretin yeni yılda en az yüzde 40 artışla 7 bin 500 lira ila 10 bin lira arasında olması bekleniyor.

asgari-ücret

Vergi uzmanı Murat Bal, canlı yayında en düşük emekli, memur maaşları ile asgari ücreti hesapladı. İşte Murat Bal'ın açıklamaları;
"Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yukarıya doğru revize etti. Aslında bu da yıl sonunda oluşan enflasyonun da daha yüksek çıkacağının bir göstergesi. Buna bağlı olarak maaşlarda da beklenen daha fazla olacağının göstergesi bu.
Enflasyonun yıl sonunda yüzde 65,2 oranından daha fazla olacağı beklentisi var. Biz şu anda bazı hesaplamalar yaptık. Bu yaptığımız hesaplamalar bu beklenti üzerinden. Net olarak rakamlar yıl sonunda belirlenecek.
Ocak 2022'de yüzde 52 artışla 4,253 lira olan asgari ücret, Temmuz ayında güncellenerek 5.500 lira oldu. Bütün bu artışlarda enflasyon oranında halkı ezdirmemek adına yapılan artışlar. Daha sonra üçüncü çeyrek enflasyonu da TÜFE'de yüzde 83,45, ÜFE'de 151,50 olarak gerçekleşti. Bu da yıl sonu enflasyonun en az yüzde 85- 90 üzerinde olacağının göstergesidir. "
Asgari ücret beklentiye göre (Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi) hesaplanırsa 9 bin 086 liraya geliyor.

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