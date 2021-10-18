Asgari ücret ne kadar olacak? Bir sendika daha talebini açıkladı

Milyonlarca çalışan asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda enflasyona göre yapılan hesaplama ile asgari ücretin bu yıl 3447 TL’ye çıkması bekleniyor. Bu beklentilerin ardından sendikalar asgari ücret ile ilgili taleplerini tek tek iletmeye başladı. HAK-İŞ’in ardından, Türk-İŞ Genel Başkanı da “Bu sene, 45 seneye bedel” ifadelerini kullanarak taleplerini belirtti.

BAKANLIKTAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı ile ilgili geçtiğimiz günlerde bilgi verdi. Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yakın zamanda toplanacağını belirterek, "Çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız" açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak edildi. Hesaplamalar yapılmaya başlanırken, sendikalar da taleplerini tek tek iletti.

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI: ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ TALEP EDECEĞİZ

Dün asgari ücret konusunda beklentilerini açıklayan Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, pandeminin etkilerinin azaldığı ve ekonominin hızla büyümeye devam ettiğini belirterek, "İnanıyoruz ki, işverenler bu büyümede en büyük paya sahip işçilere cömert davranacaklar. Biz konfederasyon olarak enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep edeceğiz" diye konuştu. Bu açıklamanın ardından Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’dan da açıklamalar geldi.

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI: BU YIL, 45 SENEYE BEDEL

HAK-İŞ Genel Başkanı’nın ardından, Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) MESS Teknoloji Merkezi'nde (MEXT) "İşimizin Yarını" ana temasıyla düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu'na katılan Atalay, "Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız." dedi.

“KITLIKTA ÇELİK YİYEMEZSİNİZ AMA DOMATES YERSİNİZ”

Tarımı olmayan ülkelerin sanayisinin olamayacağını dile getiren Atalay, "Kıtlıkta çelik yiyemezsiniz ama domates yersiniz. Domates tarlada 1 lira, markette 10 lira. Bu tabloyu değiştirmemiz lazım. Bu arada ne oluyorsa problem orada." ifadesini kullandı.

"Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamına da değinerek şunları kaydetti:"Asgari ücretli 7 milyon insan var. Asgari ücret, 'Bu ücretin altında işçi çalıştıramazsın' demek. Bu ücret 12 kalemi ilgilendiriyor. İnsanlar bu ücretle geçinmeye mahkum durumda. Bu ücretle 10 gün geçinemezsiniz. Bazı işverenler, 'Asgari ücret yükselirse batarız.' diyor. O zaman sen bu ücretle geçinmeyi dene bakalım. Bu sene kamu çerçeve protokolü sözleşmesi yaptık, geçen dönemler ve ondan önceki kamu sözleşmelerindeki aldığımız oranlar iyiydi ama bu sene biraz daha mükemmel oldu. Kamuoyunun yüzde 90'ının memnun olduğu bir sözleşme oldu. Yeterli mi? Değil. Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız. 44 senede dört kere biz de alınan karara imza atmışız. İnşallah bu sene beşincisi olur."



