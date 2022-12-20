ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak? BUGÜN 2023 asgari ücret saat kaçta açıklanacak? 7 milyondan fazla vatandaş için kritik gün!

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün yapılacak kritik toplantı öncesi, yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının tarihi 20 Aralık Salı olarak duyurulmuştu. Kritik toplantı için geri sayım sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı açıklamada hem işçilerin hem de işverenlerin ödeyebileceği sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş olmayı ümit ettiğini ifade etti. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 bin psikolojik sınırını geçerek 8 bin 50 diyebileceğini söyledi. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Bugün 2023 asgari ücret saat kaçta açıklanacak?

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret ile ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 20 Aralık 2022 Salı gününü işaret etti.

Bakan Bilgin, "Salı günü uzlaşmaya varacağız" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ile ilgili 2. toplantı sonrası açıklamalar peş peşe gelmişti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği bu yıl masada, talebimizi yeniledik."

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ise konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"Rakam konuşulmadı, artık herhalde son toplantıda konuşuruz. Bundan sonraki toplantı son mu olur bilmiyorum ama artık yavaş yavaş rakam konuşulacakatır. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi bir kısmını alacağız.

Son toplantıda inşallah rakam gelir, gelir gelmez de paylaşacağız.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık’ta düzenlendi.

İkinci toplantı ise 14 Aralık’ta tamamlandı.

Asgari ücrette 3. toplantının 20 Aralık'ta gerçekleşeceği bildirildi.

BAKAN BİLGİN'DEN YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, "Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz" dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Benim tahminim 7 bin 700 ile 7 bin 900 lira arasında bir ücret belirlenebilir. Cumhurbaşkanımız 8 bin psikolojik sınırını geçerek 8 bin 50 diyebilir"

