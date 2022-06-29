Asgari ücret ne kadar olacak, ikinci zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayı asgari ücret ek zammı miktarı belli oldu mu?

Vatandaşlar asgari ücret zammı konusunda araştırmalar yapmayı sürdürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından asgari ücret ile ilgili açıklamada bulundu. Asgari ücretle ilgili pek çok farklı tahminde bulunulmuştu. Peki asgari ücret ek zammı ne zaman olacak?

ASGARİ ÜCRET EK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Son dönemde piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası asgari ücrette ikinci bir zam olup olmayacağı merak edilmişti .Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili açıklamada bulundu ve şöyle konuştu:

"Enflasyon artışıyla birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'mızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. En kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi paylaşmayı umut ediyoruz"

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari ücret için toplantının gerçekleştirileceği tarih de merak ediliyor. Söz konusu toplantı 29 Haziran 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi bölümünü temsil eden TÜRK-İŞ'i ve işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) toplantıya çağırıldı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya asgari ücretin 5 bin 954 liraya çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu, ikinci bir ihtimal SGK priminin alınmaması halinde 879 lira eklenerek 5.132 lira olmasının beklendiğini açıkladı. Diğer bir üçüncü bir ihtimal olarak ise senelik enflasyon rakamının yarısının % 37,5 yaptığını söyleyen isim, buna göre asgari ücretin 5 bin 847 liraya çıkarılma ihtimali olduğunu ifade etti.



