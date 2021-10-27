Asgari ücret ne kadar olacak? Son 45 yılın en büyük zammı

Milyonlarca asgari ücretli, gözünü ocak ayında yapılacak zamma çevirdi. Yılda iki kere yapılan zam, daha önceki yıllarda enflasyon oranının 5-6 puan üstünde gerçekleşiyordu. Bu yıl yapılacak olan zammın son 45 yılın en büyük zammı olacağı ön görüldü. İşte asgari ücrette gelmesi beklenen net ve brüt ücret zammı…

2022’DE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret hesaplamaları geçtiğimiz yıllarda enflasyon rakamlarına göre belirleniyordu. TÜİK, 3 aylık enflasyon rakamlarını açıkladı ve asgari ücret hesaplamaları anında başladı. 2021 yılının son 3 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması ile net rakam ortaya çıkacak. Ancak yapılan tahminlere göre asgari ücret 3 bin 500 TL’nin altına inmeyecek ve son 45 yılın en büyük zammı olacak.

ENFLASYON ORANINA BAKILDIĞINA 3 BİN 500 TL’NİN ÜSTÜNDE OLACAK

Asgari ücret, genellikle enflasyon oranının 5-6 puan üstünde olacak şekilde veriliyor. Örneğin geçen seneye bakıldığında yüzde 14.6 civarında enflasyon çıktı. Buna mukabil yüzde 21'lik asgari ücret artışı gündeme geldi. Bu yıl ondan daha yüksek bir asgari ücret artışı bekleniyor ve enflasyon oranının Merkez Bankası'nın tahminine göre 16.4 olduğunu düşünürsek bu rakamın çok daha üzerinde bir zam beklentisi var. Bir taraftan hükümetin bu konuda bir açıklaması var. Diğer taraftan iş veren ve işçi örgütlerinin de bu yönde açıklamaları oluyor. Gıda enflasyonuna bakıldığında yüzde 29 civarında.

EYLÜL’DEN BU YANA ASGARİ ÜCRETLİ 60-70 DOLAR KAYBETTİ

Asgari ücretli döviz kuru da çok etkiliyor. Bugün net asgari ücret 2 bin 825 TL, brütü 3 bin 577 TL. Kur üzerinden hesap yapıldığın Eylül'den bu yana 60-70 dolar bir azalma görüldü. Kur arttığı anda bütün her şeye zam geldiği için, asgari ücretli kesim bunun altında eziliyor. Dolayısıyla burada ciddi anlamda bir çalışma yapıldığı Ankara'dan gelen bilgiler arasında.



