FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı, işte 2025 asgari ücret zammı son tahminler

Asgari ücret ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı, işte 2025 asgari ücret zammı son tahminler

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
13.11.2024 20:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ne kadar olacak? Türkiye’de milyonlarca çalışan, 2025 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Senaryolar tek tek açıklanıyor. 2025 yılı için asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanması planlanıyor. Peki, yeni asgari ücret için tahminler ne yönde? Ekonomist Murat Sağman'dan yeni bir açıklama geldi. Yeni asgari ücret için hesapladığı rakamı açıklayan Sağman, "Sarmalı kırmamız gerek" dedi. İşte detaylar...

Asgari ücret ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı, işte 2025 asgari ücret zammı son tahminler

Milyonlarca çalışan asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Her yıl olduğu gibi 2025 yılı öncesinde de asgari ücretle ilgili ilk beklentiler açıklanmaya başlandı. Asgari ücret, işçi, işveren kesimi ve hükümetin aralarında yapacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında belli olacak. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Ekonomist Murat Sağman, tahminini açıkladı.

Ekonomist Murat Sağman asgari ücret beklentisiyle ilgili şunları söyledi;

"Muhtemelen %30-35 civarında bir şey bekliyorum. Yani yaklaşık 23.000 bin TL ediyor. Biraz Ankara'dan aldım o izlenimi. Merkez Bankası da Sayın Cevdet Akçay'a da biraz tepki oldu. Gelecek enflasyon beklentisine göre bir asgari ücretten bahsetti. Hatta şunu söyledi: 'asgari ücretin etkisi enflasyon üzerinde eskisi kadar olmayabilir'

gdfgdg

"YÜZDE 35 İLE BİTER DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Merkez Bankası cephesinde sorun şu: 'Asgari ücret ne kadar artarsa enflasyona o kadar etkisi olacak.' Fakat şöyle bir problem var. Beklenti gerçekleşmiyor hep beklentinin üzerinde gerçekleşiyor. Onun için başka bir formül düşünüldü. Hem geçmiş hem gelecek enflasyonun ortalamasını alacağız.

Ben o hesabı yaptım. Enflasyonu 45 gibi bitireceğiz. Gelecek sene Merkez Bankası'nın üst bandını alıyorum. 21 değil 26'yı alıyorum. 45+26=70, 70/2=35 oluyor. 30'la çıkılabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da devreye girer 35 ile biter diye düşünüyorum.

23 bin ile kapatmış oluyoruz. Yüzde 35 zam yaparsak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söylediği olmaz. 30 bin demek yüzde 76 demek. Onu yapmazlar. Gerçek hayata baktığında tabiki düşük kaldı o kesin ama amaç enflasyonu düşürmekse böyle bir şey olmaz.

"SARMALI KIRMAMIZ GEREK"

fgdgfg

Sarmalı kırmamız gerek. Bütüncül politikalar olmadığı için enflasyonu tek haneli görmemiz hayal. Tek başına Merkez Bankası bu enflasyonu düşüremez.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari ücret 2024 zammı asgari ücret 2025
En Çok Okunan Haberler
Nusret'e dolandırıcı şoku! Banka şubesine gidip o yöntemle hesabından para çekti

Nusret'e dolandırıcı şoku! Banka şubesine gidip o yöntemle hesabından para çekti

Ankara'da 9 köpeğin saldırısına uğrayan akademisyen yaralandı!

Ankara'da 9 köpeğin saldırısına uğrayan akademisyen yaralandı!

'Utanma, korku yok' O akıma ilgi gittikçe artıyor: Karanlık turizm!

'Utanma, korku yok' O akıma ilgi gittikçe artıyor: Karanlık turizm!

'2 milyon 600 bin TL'ye ilan var' Sandıktan çıkarıp satışa koydu

'2 milyon 600 bin TL'ye ilan var' Sandıktan çıkarıp satışa koydu

'Etkisi olmayacak' diyerek duyurdu: 3,5 milyon emekli bu maaşı alacak...

'Etkisi olmayacak' diyerek duyurdu: 3,5 milyon emekli bu maaşı alacak...

Asgari ücret 2025 zammı ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı, işte 2025 asgari ücret zammı son tahminler

Asgari ücret 2025 zammı ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı, işte 2025 asgari ücret zammı son tahminler

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Telefonunu değiştirmek isteyenler bu fırsat bir daha gelmez!

Telefonunu değiştirmek isteyenler bu fırsat bir daha gelmez!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.