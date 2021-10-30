Asgari ücret ne kadar olacak? Zam görüşmeleri başlıyor

2022 yılına girmemize 2 ay kalmışken, milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammın ne kadar olacağını merak ediyor. Daha önceki yıllarda enflasyon oranının 5-6 puan üstünde seyreden asgari ücretin bu yıl da benzer bir hesaplama ile olacağı düşünülerek tahminlerde bulunuldu. Asgari ücret zammı için sendikalar ve hükümet yetkileri görüşmeye başlayacak.

ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

2022 yılına girmemize az bir süre kalmışken, asgari ücret görüşmeleri de çok kısa bir zaman sonra başlayacak. Görüşmeler yaklaşırken, milyonlarca asgari ücretlinin kafasında da epey soru birikti. Biz bugün o soruları aydınlatmak için bir haber hazırladık. İşte asgari ücret ile ilgili merak edilenler…

2022 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Yapılan tahminlere göre hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımız zaman yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını tahmin edebiliriz.

Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını bize gösteriyor. Bu artış oranına göre 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada küçük artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını söyleyebiliriz.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Bir insanın en temel ihtiyaçları olan yiyecek, barınma, ısınma, giyecek gibi ihtiyaçlarını karşılaması için alınan en düşük ücret olarak tanımlanan asgari ücret, her yıl ülke ekonomisi, gerçekleşen ve hedef enflasyon, yaşam maliyeti, refah payı gibi parametreler de göz önüne alınarak belirlenir. Zamlar bu etmenlere dikkat edilerek belirlenmektedir.

Asgari ücret artışı, işverenlerden GSS'lilere isteğe bağlı sigortalılardan evde tarhana yapan bayanlara, işsizlik sigortası alanlardan yurtiçi ve yurtdışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkiliyor. Yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan, dolaylı olarak da tüm vatandaşları etkiliyor. Yeni asgari ücretle birlikte 20 milyon memur, işçinin asgari geçim indirimi yükselecek.

ASGARİ ÜCRETLİNİN VERGİLENDİRMESİ NASIL OLUR?

Maaştan sonra belki de en çok merak edilen konulardan biri asgari ücretlinin tabi olduğu vergilendirmedir. Gelir Vergisi Kanunu 103. Maddeye göre; asgari ücretli bir işçinin, ücret matrahının yıllık 24 bin lirayı aştığı ay ve takip eden diğer aylarda, ücretinin bir sonraki vergi diliminde yüzde 20 üzerinden vergilendirilmesi gerekiyor.

ASGARİ ÜCRETLİ HAFTADA EN AZ KAÇ SAAT ÇALIŞIR?

Çalışanın saatlik ücreti aylık 30 iş günü üzerinden hesaplanır. Haftada 1 gün yasal bağlamda zorunlu ücretli izin ve 45 saatlik haftalık standart çalışma saati vardır. Haftalık çalışma saati haftanın diğer günlerine yayıldığında günlük mesai 7.50 saattir. Asgari geçim indirimi tutarları, asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları artacak. İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinin tavanı artacak. Geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) tutarı artacak.



