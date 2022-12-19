ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak, zam ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin açıkladı! 2023 asgari ücrette tarih belli oldu

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı 20 Aralık Salı günü yapılacak. "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan asgari ücret açıklaması ve detaylar...

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret ile ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 20 Aralık 2022 Salı güünü işaret etti.

Bakan Bilgin, "Salı günü uzlaşmaya varacağız" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ile ilgili 2. toplantı sonrası açıklamalar peş peşe gelmişti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği bu yıl masada, talebimizi yeniledik."

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ise konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"Rakam konuşulmadı, artık herhalde son toplantıda konuşuruz. Bundan sonraki toplantı son mu olur bilmiyorum ama artık yavaş yavaş rakam konuşulacakatır. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi bir kısmını alacağız.

Son toplantıda inşallah rakam gelir, gelir gelmez de paylaşacağız.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık’ta düzenlendi.

İkinci toplantı ise 14 Aralık’ta tamamlandı.

Asgari ücrette 3. toplantının 20 Aralık'ta gerçekleşeceği bildirildi.



