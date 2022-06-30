Asgari ücret ne kadar oldu? 2022 Temmuz asgari ücret ek zammı miktarı belli oldu mu?

Vatandaşlar asgari ücret ek zammı haberlerini ilgiyle takip ediyor. Asgari ücrete en son Aralık ayında uygulanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının sonrasında zam uygulaması yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili açıklamada bulunarak 'Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim.' ifadesini kullanmıştı. Peki asgari ücret ek zammı ne kadar oldu?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah en kısa bir sürede müjde vereceğiz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun, hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığı altında ezilmesine müsaade etmemektir. Detaylarını açıklayacağımız bu çalışmanın emeklilerimize ve çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. NATO görüşmelerinden döner dönmez açıklayacağım." cümlelerini kullanmıştı.

Gelişme sonrası asgari ücret komisyonunun ilk toplantısı 29 Haziran 2022’de yapıldı. Taraflar fikirlerini beyan edip tartışırken, asgari ücret zammının ise bu hafta veya önümüzdeki hafta netleşmesi beklenmekte.

ZAM MİKTARI BELLİ OLDU MU?

Mayıs ayı itibarıyla senelik enflasyon %73.5 olarak gerçekleşmişti. 2022 yılı başında %50 zam alan asgari ücretli çalışanlar bu olasılığa göre en düşük % 23.5 oranında zam almış olabilecek. Ancak asgari ücret komisyonunda değerlendirmeler gerçekleştirilirken sadece yılbaşından bugüne değil, Temmuz-Aralık aylarını da gözeten bir kararın çıkması öngörülmekte. Böylece asgari ücrete daha yüksek bir zam da uygulanabilir.

Asgari ücretli çalışanların işverene toplam maliyeti 5 bin 879 lira 70 kuruş olarak gereçkleşmekte. Maaliyet üzerinden SGK primi ve işsizlik fonu gibi kalemlerden devlet esneklik sağlayabilir ve işverenin yükünü azaltmayı hedefleyebilir. Asgari ücret ek zammı miktarı için pek çok farklı ihtimal bulunsa da, net miktar henüz belli olmadı. Zamlı asgari ücret miktarı belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.



