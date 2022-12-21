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Asgari ücret ne kadar oldu? 2023 Asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

21.12.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı için araştırmalar giderek hızlanıyor. Asgari ücret 2023 zammı için son düzlüğe gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç defa toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıların ilki 7 Aralık'ta, ikincisi 14 Aralık'ta, üçüncüsü ise 20 Aralık'ta düzenlendi. Peki, Asgari ücret ne kadar oldu? 2023 asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret ne kadar oldu? 2023 Asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Asgari ücretin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını 20 Aralık tarihinde gerçekleştirdi. Toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse masaya oturur imzalarız. Vermezlerse meselenin içinde olmayız" dedi. Asgari ücretin ne zaman açıklanacağı ile ilgili dikkat çeken açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın; asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.

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ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 20 Aralık'ta gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafının rakamlar üzerinden pazarlık edeceği açıklanmıştı.

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Ergün Atalay toplantının ardından yaptığı açıklamada '20 gündür TÜRK-iş’in teklifi 7 785 biz hiçbir yerde bizim bir teklifimizi olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey’e söyledim, komisyona söyledim. TÜRK- İş’in resmi teklifi 9 bin TL arkadaşlar verirlerse masaya oturur imzalarız, vermezlerse o meselenin içinde olmayız.'ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıl toplantının ardından net rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Bu yıl da aynı şekilde olması bekleniyor.

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