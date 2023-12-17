Asgari ücret ne kadar oldu 2024? Asgari ücret son toplantı ne zaman? 2024 yılı asgari ücret detayları

2024 asgari ücret tutarı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. milyon çalışanı doğrudan milyonları ise dolaylı olarak etkileyecek asgari ücret Ocak zammı için maraton hız kesmeden devam ediyor. Asgari ücret ne kadar olacak? sorusu gündemdeki sıcaklığını arttırırken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı tarihi, saati ve görüşmenin detayları ortaya çıktı. İşte '2024 asgari ücret ne kadar oldu ve asgari ücret son toplantı ne zaman' sorularının yanıtı...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU 2024?

2024 yılında geçerli olacak olan asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz gün yapılan asgari ücret tespit komisyonu toplantısında herhangi bir tutar konuşulmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Komisyon başlangıcında yaptığı konuşmadan bazı başlıklar şöyle;

Asgari ücret, çalışma hayatında çalışanlarımıza yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden en önemli sosyal politika aracıdır. Asgari ücret düzeyi esasında tüm gelirleri dolaylı olarak etkilemesi sebebiyle sadece asgari ücrete tabi olarak çalışanları değil; aynı zamanda tüm sektörleri, tüm çalışanları ve tüm işverenleri ilgilendiren önemli bir konudur.

İnşallah, 2024 yılı içinde hem işçimizi hem de işverenlerimizi memnun edecek, tüm tarafları uzlaştıracak yeni bir düzenlemeyi hep birlikte hayata geçireceğiz. 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı korumasına ve istihdam hedeflerimizi desteklemesine dikkat edeceğiz.

ASGARİ ÜCRET SON TOPLANTI NE ZAMAN?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Pazartesi günü saat 13.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Yeni asgari ücretin en geç 31 Aralık'ta netleşmesi bekleniyor. Burada 25-29 Aralık tarihleri öne çıkıyor.

İlk toplantıda vergi konusunda mutabık kalan işçi ve işveren tarafı taleplerini hükümete anlatırken, masada rakam konuşulmadı. Ancak edinilen bilgiye göre ikinci toplantıda işveren kesiminin (TİSK) ilk kez asgari ücret için rakam vereceği öğrenildi.







