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Asgari ücret ne kadar oldu, asgari ücret zammı açıklandı mı? 2022 Temmuz ayı asgari ücret zammı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

30.06.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ne kadar oldu, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı binlerce çalışan vatandaşın gündemin yer alan maddeler arasında yer alıyor. Mevcut asgari ücretin 4 bin 253 lira olması ve enflasyonun yüzde 40'lara dayanmasıyla birlikte, vatandaş yapılacak olan zam miktarını internet üzerinden sorguluyor. 2022 Temmuz ayı asgari ücret zammının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Asgari ücret ne kadar oldu, zam miktarı açıklandı mı?

Asgari ücret ne kadar oldu, asgari ücret zammı açıklandı mı? 2022 Temmuz ayı asgari ücret zammı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı, Temmuz ayı asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı binlerce asgari ücretli çalışan tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Enflasyonun yüzde 40'lara dayanması ve gelen zamların ardından geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar, Temmuz ayı asgari ücret zammıyla ilgili alınacak yeni kararı bekliyor. Peki, Asgari ücret ne kadar oldu, asgari ücret zammı açıklandı mı? 2022 Temmuz ayı asgari ücret zammı saat kaçta açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı sonrası toplanan asgari ücret tespit komisyonu bugün ikinci kez bir araya geldi. Asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenecek olan yeni zam miktarı sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kararı akşam saatlerinde açıklaması bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışanları enflasyona karşı korumanın görevleri olduğunu belirtti. 4253 lira olan asgari ücretin yüzde 40'lık bir zamla 6 bin lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.

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6 AYLIK ENFLASYON RAKAMINA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Asgari ücret zammının ne kadar olacağıyla ilgili beklenti devam ederken, birçok kişi 6 aylık enflasyon beklentisine göre ortaya çıkan rakamı merak ediyor. 6 aylık enflasyon beklentisine göre hesaplanan net asgari ücrete bakıldığında ortaya çıkan rakamın 5.986 TL olması bekleniyor. Maaşların Temmuz itibarıyla güncelleneceği bilgisine göre zammın en geç bugün belirlenmesi olası gözüküyor.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMININ YÜZDELERE GÖRE ARTIŞI

YÜZDE 20 ARTIŞLA : 5.104 TL

YÜZDE 25 ARTIŞLA: 5.136 TL

YÜZDE 30 ARTIŞLA: 5.529 TL

YÜZDE 35 ARTIŞLA: 5.742 TL

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BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette ara zamla ilgili yaptığı yeni açıklamada, "Asgari ücret için hep normal, zamanında artacak demiştim ama gelinen noktada enflasyon nedeniyle yeniden belirlememiz gerekiyor. Enflasyon gelir dağılımını bozuyor. Çalışanlar enflasyon karşısında kendi gelirlerini düzenleyemediği için sosyal devlet tedbirleri devreye girmektedir. Enflasyonun emekçiler üstündeki baskısını kaldıracağız. Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir" ifadelerinde bulundu.

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