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Asgari ücret ne kadar oldu, asgari ücrete ne kadar zam geldi? 2022 asgari ücret ara zammı yüzde kaç oldu?

02.07.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı sorusunun yanıtı dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında belli oldu. Milyonlarca asgari ücretli çalışanları ilgilendiren zam haberi açıklandı. Çalışanlar, 'Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücrete ne kadar zam yapıldı?' sorularını internet üzerinden sorgulamaya başladı. Peki, asgari ücret ne kadar oldu, asgari ücrete ne kadar zam geldi? 2022 asgari ücret ara zammı yüzde kaç oldu?

Asgari ücret ne kadar oldu, asgari ücrete ne kadar zam geldi? 2022 asgari ücret ara zammı yüzde kaç oldu?

Asgari ücret zammı, dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarla birlikte açıklandı. Ülkemizde üst üste gelen zamlar sonrasında geçim sıkıntısı çeken, enflasyon karşısında ezilen asgari ücretli çalışanlar için müjdeli haber geldi. Asgari ücrete zam gelmesinin ardından birçok kişi, yeni asgari ücret miktarını internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret ne kadar oldu, asgari ücrete ne kadar zam geldi? 2022 asgari ücret ara zammı yüzde kaç oldu?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret zammı dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, asgari ücrete yüzde 30'luk ara zam yapıldığını belirterek yeni asgari ücretin net 5500 TL olduğunu açıkladı.

ASGARİ ÜCRETE BİR ZAM MÜJDESİ DAHA

Vatandaşı enflasyona karşı ezdirmeme sözü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete gelen zammın ara zam olduğunu vurgulayarak, yılbaşında bir zam daha yapılacağının sinyalini verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret tespit komisyonunun yaptığı son toplantı öncesinde yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz." diyerek zam haberini müjdelemişti.

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