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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA | Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran’da ilk adımı atıyor! Bu 3 veri masada olacak: ‘Psikolojik sınır olarak…’ diye duyurdular

10.06.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika asgari ücret 2023: Milyonlarca asgari ücretlinin gözü Temmuz ayında. 5 aylık enflasyon belli oldu. Sıra, zammı belirleyecek Haziran verilerinde. Asgari ücret komisyonu 13 Haziran’da ilk toplantısını yapacak. Peki yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte brüt-net asgari ücret beklentileri ile Temmuz zammı dönemi için şifreler…

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA | Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran’da ilk adımı atıyor! Bu 3 veri masada olacak: ‘Psikolojik sınır olarak…’ diye duyurdular

Son dakika haberleri… Asgari ücret zammı için harekete geçiliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çağrısı üzerine haftaya ilk toplantısını yapacak. Refah payı artışı da dahil yeni asgari ücret belirleme sürecinde ise enflasyon rakamları diğer ücretler masaya yatırılacak. İşte asgari ücret zammı 2023 zammı için haberin detayları…

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SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISI TARİHİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından “Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalarına başlıyor" demişti. "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu milyonların gündeminde yer alırken kritik tarih belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran Salı günü ilk kez bir araya gelecek. TÜRK-İş, TİSK ve hükümetten oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıda taleplerini dile getirerek ellerindeki verileri paylaşacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 3 aydır gerçekleştirdiği saha çalışmaları neticesinde ortaya çıkan anket çalışmaları da masada olacak. Asgari ücret zammı 2023 yılı ikinci yarısı için 1 Temmuz’dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak.

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6 AYLIK ENFLASYON VE REFAH PAYI İLE BELİRLENECEK

Memur ve emekli zammında olduğu gibi asgari ücret belirlenirken de 6 aylık enflasyon rakamları önemli bir kıstas oluyor. Bu kapsamda ilk etapta 5 aylık enflasyon rakamlarına bakıldığında 15,26’lık bir zam oranı şimdiden kesim. 6 aylık enflasyon rakamlarının ise Merkez Bankası enflasyon beklentisi anketine göre yüzde 20-23 aralığınd alması bekleniyor. Ancak asgari ücretli için refah payı artışı geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bir kez daha uygulanacak. Bu kapsamda yeni asgari ücret için yapılacak zam oranının yüzde 30 ila 35 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLACAK?

Şu anda brüt 10.008 TL, net ise 8.506 TL olan asgari ücret işverene 11.759 lira maliyet olarak yansıyor. Yüzde 30 artış durumunda net asgari ücret 11.058 TL, yüzde 35 artarsa 11.483 TL olması bekleniyor. Ancak toplantı masasından çıkacak kararın üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son bir dokunuş yaparak yeni asgari ücret rakamını bir miktar daha yükseltmesi bekleniyor.

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Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammında 500 dolar kriterinin göz önüne alınacağını ifade etmişti. Bu kapsamda Cuma günkü kapanış döviz kuru 23,10 TL baz alındığında asgari ücretin 11.550 TL olma ihtimali bulunuyor.

UZMAN İSİM PSİKOLOJİK SINIR DİYEREK RAKAM VERDİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin yaptığı değerlendirmesinde sadece enflasyon oranında yüzde 20’lik artış yapılması halinde, “Brüt asgari ücret 12.010 liraya, net asgari ücret 10.208 liraya yükselecek. Psikolojik sınır olarak net asgari ücretin 10 bin liranın üzerine çıkması beklentisi söz konusu” diye konuştu.


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