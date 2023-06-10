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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: 13 Haziran'daki toplantı öncesi dikkat çeken sözler: 'Uzlaşmayla sonuçlandırılacak...'

10.06.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Salı günü başlayacak asgari ücret zammı görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Asgari ücret 2023 zammı için milyonlar heyecanlı bekleyişini sürdürürken Yılmaz yaptığı son dakika açıklamasında, "Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak" dedi. Peki asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte verilere göre yapılan hesaplamalar ve haberin detayları...

Son dakika: Asgari ücret zammı için süreç 13 Haziran Salı günü resmen başlayacak. Yeni asgari ücret zammı belirlenmesi için TİSK, TÜRK-İŞ ve hükümet yetkililerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek. Milyonlar Ankara'dan gelecek açıklamalara dikkatini çevirirken son dakika haberi geldi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET İÇİN CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak" diye konuştu.

"Komisyon toplanacak biliyorsunuz tek taraflı bir hadise değil. Asgari ücret müzakereleri işçi tarafı var, işveren tarafı var. Bir de bakanlığımız kamu tarafı var. Bu müzakereler başlayacak. Mutlaka yaşanan gelişmeler, ekonomik gelişmeler başta olmak üzere değerlendirilecek. Bir uzlaşmayla onu temenni ediyorum" diyen Yılmaz, "Bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Detayları tartışmanın bir anlamı yok. Bu müzakerelerin sonucu için şimdiden ben hayırlı olsun diyorum. AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana felsefesi hep şu olmuştur: Çalışanları enflasyona ezdirmemek, her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu temel bir ilkesidir. Yeni bir hadise değildir. İktidara geldiğimiz günden beri hep bu politikayı izledik. Bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 13 HAZİRAN'DA TOPLANACAK

Meclis'in yeni yasama dönemindeki ilk işi, asgari ücret ile emekli ve memur maaşlarının artışına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini yasalaştırmak olacak. Bu kapsamda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak ara zammı 13 Haziran’da görüşecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Komisyonun, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonunun ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak, yapılacak ara zam miktarını belirlemesi bekleniyor. Asgari ücret zammı 2023 yılı ikinci yarısı için 1 Temmuz’dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak.

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6 AYLIK ENFLASYON VE REFAH PAYI İLE BELİRLENECEK

Memur ve emekli zammında olduğu gibi asgari ücret belirlenirken de 6 aylık enflasyon rakamları önemli bir kıstas oluyor. Bu kapsamda ilk etapta 5 aylık enflasyon rakamlarına bakıldığında 15,26’lık bir zam oranı şimdiden kesim. 6 aylık enflasyon rakamlarının ise Merkez Bankası enflasyon beklentisi anketine göre yüzde 20-23 aralığınd alması bekleniyor. Ancak asgari ücretli için refah payı artışı geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bir kez daha uygulanacak. Bu kapsamda yeni asgari ücret için yapılacak zam oranının yüzde 30 ila 35 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLACAK?

Şu anda brüt 10.008 TL, net ise 8.506 TL olan asgari ücret işverene 11.759 lira maliyet olarak yansıyor. Yüzde 30 artış durumunda net asgari ücret 11.058 TL, yüzde 35 artarsa 11.483 TL olması bekleniyor. Ancak toplantı masasından çıkacak kararın üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son bir dokunuş yaparak yeni asgari ücret rakamını bir miktar daha yükseltmesi bekleniyor.

Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammında 500 dolar kriterinin göz önüne alınacağını ifade etmişti. Bu kapsamda Cuma günkü kapanış döviz kuru 23,10 TL baz alındığında asgari ücretin 11.550 TL olma ihtimali bulunuyor.

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