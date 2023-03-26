ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA haberleri: Asgari ücret ara zam gelecek mi? Ne kadar ek zam yapılacak? 11.050 TL olacak iddiası!

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri en düşük emekli maaşının 7.500 TL olmasının ardından merak konusu olurken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, konuya dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Meclis'e gelen en düşük emekli maaşını içeren yasa ile SGK, Bağ-Kur ve EYT'den 7 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı alan vatandaşlar faydalanabilecek. Asgari ücret zammı ise vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Elitaş, asgari ücret konusunda son dakika açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret açıklaması, en düşük emekli maaşı için soruları yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu tarafından yapıldı.

AKBAŞOĞLU'AN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Akbaşoğlu, asgari ücret için şu açıklamayı yaptı:

"Asgari ücret bilindiği gibi Aralık ayında belirleniyor ve bir yıl geçerli oluyor. Dünyada ve Türkiye'de olan enflasyon nedeniyle çalışanlarımızın alım gücünün artmasına yönelik müdahaleleri zamanında yaptık. Net asgari ücret 8.500 TL'ye çıktı. Memur ve emeklilerle ilgili düzenleme ise altı ayda bir yapılıyor. En düşük emekli maaşını alan insanlarımızın, sosyal adalet anlayışı içerisinde daha yukarıya doğru çekilmesi durumudur. Seyyanen 2 bin TL ek ödeme düşünülmektedir. Bunu haftaya yasalaştıracağız"

Konuşmasında, "Asgari ücretle ilgili böyle bir ihtiyaç durumu söz konusu olursa Sayın Cumhurbaşkanımız gereğinin yapılacağını daha önce belirtmişti. Temmuz ayında da kademelendirmeye yönelik olarak, bütün çalışanlarımızın lehine gerekli düzenlemeleri yapacağımızdan kamuoyu emin olsun. Alım gücünü öncüleyerek insanlarımızın daha iyi bir yaşam koşuluna ulaşması için mücadele veriyoruz" ifadelerine yer veren Akbaşoğlu, 1 Temmuz'u işaret etti.

