Asgari Ücret Tespit Komisyonu kaç kere toplanır? 2024 asgari ücret toplantısı sonucu ne oldu? Bakan Işıkhan açıkladı

Asgari ücret 2024 ocak zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücret 2024 rakamının belirlemesine yönelik süreç, 11 Aralık 2023 Pazartesi günü itibarıyla resmen başladı. Çalışma Bakanı Işıkhan, “Komisyon asgari ücreti belirlerken işçilerin geçim şartlarını ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumu göz önünde bulunduracaktır” ifadelerini kullandı. Birçok kişi son dakika olarak geçilen haberlerin ardından "Asgari Ücret Tespit Komisyonu kaç kere toplanır, ne zaman belli olur?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, 2024 asgari ücret toplantısı sonucu ne oldu? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KAÇ KERE TOPLANIR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında mevzuata göre aralık ayında 4 kez toplanacak.

2024 ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Asgari ücret 2. toplantısı 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirileceği belirtildi.

ŞU AN ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret şu an, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 TL 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 TL 32 kuruş olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Asgari ücret gerçekleştirilecek toplantılar sonucunda açıklanacak. Asgari ücret zammı 2024 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin 31 Aralık öncesi netleşecek.





