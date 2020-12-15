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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.12.2020 10:56 | Son Güncelleme

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ikinci kez toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan TİSK, "Asgari ücret destekleri tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam etsin. Ücret üstündeki vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin" denildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık etti.

TİSK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Toplantı sonrası TİSK'ten yazılı bir açıklama, "Asgari ücret destekleri tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam etsin. Ücret üstündeki vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin. İstihdamı korumak için dengeli bir asgari ücret belirlenmesi her zamankinden daha önemli" ifadeleri kullanıldı.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.


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Okuyucu Yorumları 13 yorum
toplantı bahane asğari ücretin miktarı önceden belirlendi zaten 3000 yapsalar ne olacak ALLAH’ınızı severseniz ne değişecek yine bunun acısını millet’ten çıkaracaklar ALLAH biz çalışanlara yardım etsin
işçinin patrona kazandırdığını da hesaplayın o zaman. İşçiler hep sefalet içinde patronlar yandaşlar lüks içinde. Niye mi işçinin hakkını vermedikleri için lüks yaşarlar ama parayi kazandıran işçiyi hor görürler. Adalet bu dünyada tecelli etmeyecek belli ama bunun ahirette ki hesabi ağır olacak inşallah.
100 tl zam yaptık diye gurur duyacak komisyon heyeti
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