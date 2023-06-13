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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TARİHİ 2023: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı saat kaçta, ne zaman?

13.06.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından son dakika açıklaması bekleniyor. Ocak ayında gelen zam sonrası 8 bin 506 TL'ye yükselen maaşlarda temmuz ayında artış yapılması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu rakamın belirlenmesi için ilk toplantısını yapacak. Gelecek zam ile işsizlik maaşı da dahil olmak üzere 65 yaş aylığı, staj ücreti, sosyal yardımlar, emzirme yardımı, kıdem, ihbar, iş göremezlik ödeneği de yükselecek. Peki, Asgari Ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TARİHİ 2023: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı saat kaçta, ne zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ara zammı belirlemek için görüşmeler başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası gerçekleştirilecek ilk toplantı için geri sayım sürüyor. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Asgari Ücret Tespit Komisyonu kaç toplantı yapılacak?

asgari ücret tespit komisyonu toplantısı

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranı konusunda ilk görüşmesini 13 Haziran 2023 Salı günü gerçekleştirecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

asgari ücret tespit komisyonu toplantısı

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI İÇİN GERİ SAYIM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında hem işçi tarafı hem de işveren tarafı talep ve tekliflerini iletecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci bulunacak.

asgari ücret tespit komisyonu toplantısı

TÜİK ENFLASYON VERİLERİ DİKKATE ALINACAK

Komisyonun, ara zam miktarını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak belirlemesi bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı için ilk toplantı 13 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak ara zammı görüşecek.

Bilindiği üzere konuya dair işçi tarafından ilk açıklama DİSK'ten gelmişti. DİSK 16 bin liraya işaret edilmişti. İşveren ise 'enflasyon farkı' önerisinde bulunmuştu.

"Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise şu açıklamayı yaptı:

"Bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Detayları tartışmanın bir anlamı yok. Bu müzakerelerin sonucu için şimdiden ben hayırlı olsun diyorum. AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana felsefesi hep şu olmuştur: Çalışanları enflasyona ezdirmemek, her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu temel bir ilkesidir. Yeni bir hadise değildir. İktidara geldiğimiz günden beri hep bu politikayı izledik. Bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz"

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