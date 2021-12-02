Asgari ücret toplantı tarihleri! 2. 3. ve 4. toplantı ne zaman olacak?

2022 yılına girmemize az bir süre kalmışken asgari ücretin ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni yıla girmeden zammın belli olacağını söylemişti. Görüşmelerin ilk 1 Aralık Çarşamba günü gerçekleşti. İkinci görüşme TÜRK-İŞ ev sahipliğinde gerçekleşecek. İşte önemli tarihler…

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Milyonlarca çalışan asgari ücret ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Zam kadar, vergi düzenlemesi de merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde TRT ekranlarından asgari ücret zammı ile ilgili güzel haberler vermişti. 1 Aralık’ta görüşmelerin ilki gerçekleşti. İkinci görüşme TÜR-İŞ’in ev sahipliğinde yapılacak. Toplantı, 7 Aralık Salı günü saat 14.00’te gerçekleşecek.

ASGARİ ÜCRET ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

7 Aralık’ta yapılacak ikinci görüşmenin ardından üçüncü görüşme TİSK’in ev sahipliğinde gerçekleşecek. Toplantı 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da yapılacak.

SON TOPLANTIDA KARAR ALINACAK

TİSK’te yapılacak görüşmenin ardından 4.oturum karar toplantısı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde aralık ayı içerisinde 4. Oturum gerçekleşecek. Net tarih ve saatin aralık ayı ortasına doğru açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETİN İLK TOPLANTISINDA NELER KONUŞULDU?

Tespit Komisyonu'na hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti. Burada konuşan Bakan Bilgin, Türkiye'de yaşanan şu anki döviz ve kur dalgalanmalarının bir süre sonra bir şekilde istikrara kavuşacağını ifade ederek, “Çünkü esas makro göstergeler onlar değildir. Esas makro göstergeler büyümedir, istihdamdır, büyümenin kalitesidir, sürdürülebilirliğidir, ihracattır, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artıştır. Bütün makro ekonomi okumuş kişilerin bakacağı göstergeler bunlardır. Döviz önemsiz midir? Önemlidir ama bu dalgalanmalar bu makro değişkenlere bağımlı olarak belirli bir düzeyde iktisat politikalarının kararlılığı ile istikrara kavuştuğu zaman ekonominin gücünü açığa çıkaracak olaylar olarak değerlendirilebilir” diye konuştu.

Türkiye çapında yaptıkları bir araştırma ile hem işveren kesimine hem de emekçilere ulaştıkları anket çalışmasını ele alan Bilgin, “Araştırma çok kapsamlı. Araştırmanın iki safhası var. İlk safhada biz anket uygulaması ile hem işverenlerin hem işçilerin beklentilerini, ekonomik sorunlara bakış açılarını irdelemeye çalıştık. Bu birinci kısmı. İkinci kısmı da daha derinlemesine teknikle bu çalışmaya katılanların meseleye bakış açılarını anlamaya çalıştık. Ben burada size yüzdelik hesabına yansıtabileceğimiz oransal değişkenleri gösterecek rakamlardan bahsedeceğim. Biz bunu Kasım ayında, 26 şehirde gerçekleştirdik. 26 ilde 604 işverenle görüştük. Muhtelif sektörlerde bu görüşmeyi gerçekleştirdik. Yani Türk üretim yapısının ağırlıklı oranlarını yansıtacak düzeyde işletmelerle girildi ve işletmelerin hem sahipleri hem de profesyonel yöneticileri ile görüşmeler yapıldı. İşletmemizin faaliyet gösterdiği sektörler denildiği zaman, onlara bir önceki yılla karşılaştırıldığı zaman önümüzdeki seneyi nasıl değerlendiriyoruz dediğimiz zaman; yüzde 51'i bir değişim olmayacağını, yüzde 37'sinin çok daha iyi olacağını küçük bir kısmını kapsayan yüzde 11'inin de biraz karamsar olduklarını, işlerin kötüye gideceğini tahmin ettiklerini görüyoruz” diye konuştu.



