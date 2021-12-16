Asgari ücret toplantısı kaçta bitecek? Asgari ücret toplantısı canlı izlenecek mi?

Aralık ayında 3 kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4. ve son toplantısını 16 Aralık 2021 Perşembe günü yapıyor. Asgari ücret toplantısı biter bitmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kameraların karşısına çıkarak, yeni asgari ücreti ilan edecek.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI İZLENECEK Mİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2022 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona gelindi. Çalışma Bakanlığı’nda son kez bir araya gelecek olan taraflar, asgari ücreti belirleyecek. Bakan Bilgin, canlı yayında asgari ücreti açıklayacak. Asgari ücret toplantısı canlı izlenemeyecek ama toplantı sonrası Bakan Bilgin'in açıklamasını tüm kanallar canlı olarak yayınlayacak.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanı ilgilendiren ve dolaylı bir şekilde 30 milyona yakın kişiyi etkileyecek olan asgari ücrette zam kararı bugün açıklanacak.

Asgari ücretle ilgili 4. ve son toplantı bugün saat 11:00'da Çalışma Bakanlığı'nda yapılıyor. Kararın öğleden sonra açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

BAKAN BİLGİN:BAYRAM HAVASI OLUŞTURACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerine yatığı sunumda, asgari ücretin açıklandığında bir bayram havası oluşturacağını belirterek, "Biz buradan sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz" demişti.

Bakan Bilgin, asgari ücrete ilişkin açıklamasında, “Asgari ücretle çalışan bazen 10 milyon-15 milyon gibi birçok rakam dolaşıyor. Bu rakamlar doğru değil, doğrusunu ben biliyorum. Çünkü vergi alıyoruz, prim alıyoruz. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli var. Ailelerle birlikte oluşturduğu bütünlüğü ele almamız lazım. Asgari ücret adı üzerinde asgari bir ücrettir. İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37’si 3 bin 700 ile 4 bin arası beklentisi olduğunu söyledi. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeyde talep ettiğini gördüm. Biz buradan sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz." diye konuştu. Asgari ücretin açıklandığında bir bayram havası estireceğini belirten Bakan Bilgin, "Daha yüksek düzeyde açıklanması önemlidir, ekonomik olarak daralmadan geçiyoruz. Asgari ücret çalışanlarımızı korusun, aynı zamanda Türkiye’nin ve bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmaların Türkiye’ye de rahat nefes aldırsın. Rahat nefes alacak seviyede belirleyeceğimizi ifade etmek isterim” şeklinde konuşmuştu.

“TÜİK’İN AÇIKLADIĞI BÜTÜN RAKAMLAR BİZİM İÇİN GEÇERLİDİR”

Üçüncü toplantının ardından yaptığı açıklamada işçilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini TİSK olarak tekrar tekrar hatırlattıklarını dile getiren TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “Bizim tavrımız hala devam ediyor. Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağız. Devletimizin resmi bir kuruluşu var malumunuz. Adı da TÜİK. TÜİK’in açıkladığı bütün rakamlar bizim için geçerlidir. Onun dışında bizim farklı enflasyon rakamları ve oranları açıklayan kuruluşlar var ama bizim esas almak durumunda kaldığımız kuruluş TÜİK’tir. Üç konuda mutabakata vardık TÜRK-İŞ ve TİSK olarak. Birincisi SGK işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilmesi. Yani yüzde 14’ün yüzde 9 olarak düzenlenmesi. İkinci mutabakatımız, yine ilk günden itibaren dile getirdiğimiz birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda da mutabakatımız var. 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde ilk yıllarda uygulandığı gibi yüzde 6 olarak uygulanması, toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması konusunda mutabakatımız var. Bizim ilk günden beri söylediğimiz şey, çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi. 3 bin 161 lira gibi resmi bir teklifimiz söz konusu değil. Parametrelerden çeşitli rakamlar ortada. Herkes hesaplıyor” ifadelerini kullanmıştı.

PROF. DR. ŞENER: VERİLECEK DESTEKLER ÖNEMLİ

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sefer Şener de CNN Türk ekranlarında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Çok muhtemeldir ki bu hafta içerisinde net bir tavır ortaya konacak. Her geçen gün yeni gelişmeler oluyor. Türkiye’de çalışanların yüzde 55’i hizmet sektöründe. Yani şunun için asgari ücret önemli. Hem Türkiye’de yüzde 42’lik bir asgari ücretli toplum var hem de hizmet sektöründe asgari ücretin biraz üzerinde maaş alan bir kesim var. Türkiye’deki işletmelerin çoğu küçük ve orta ölçekli işletmeler. Bu asgari ücret özellikle o kesim üzerindeki yükün de hafifletilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Olaya KOBİ ve esnaf boyutunda da bakmak lazım. Türkiye’de yüzde 30’a yakın kayıt dışı istihdam söz konusu son dönemde. Ama asgari ücretin artması bu kayıt dışılığın artacağı anlamına gelmiyor. Verilecek destekler önemli.



