FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret toplantısı ne zaman 2022? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Bugün belli olur mu?

Asgari ücret toplantısı ne zaman 2022? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Bugün belli olur mu?

27.06.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret toplantısı ne zaman? Söz konusu toplantıda ele alınacak konular ve TİSK'ten yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan ve asgari ücret konusunun da ele alınacağı Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Çok sayıda asgari ücretli çalışan 'Asgari ücret ne kadar olacak, bugün açıklanır mı?' sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Asgari ücret toplantısı ne zaman 2022? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Bugün belli olur mu?

Asgari ücrete zam için flaş bir açıklamada bulunuldu. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 27 Haziran 2022 Pazartesi (bugün), yaptığı yazılı açıklamada asgari ücretin değerlendirilmesi için gerçekleştirilecek toplantıya katılacaklarını duyurdu. Peki Asgari ücret toplantısı ne zaman 2022? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kabine Toplantısı'nda asgari ücrette ara zam yapılıp yapılmayacağının kesinlik kazanması bekleniyor. Taraflarla görüşmelerini sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, konuya ilişkin Kabine'ye bir sunum yapması beklentiler arasında. Eğer asgari ücretliye ara zam kararı çıkarsa Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve yapılacak zam oranı netlik kazanacak.

Enflasyon oranında fark alacak memur ve emeklilere, fazladan zam yapılıp yapılmamasının da toplantı gündeminde yer alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalabalık bir ekiple katıalcağı NATO zirvesi öncesinde yapılan hazırlıklar da son kez masada olacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2022?

Asgari ücret dahil, emekli ve memur maaşları ile birlikte milyonlarca kişinin gelirini artıracak temmuz zammı için geri sayım başladı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından asgari ücrete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm taraflara çözüm olacak formüller için işbirliğine hazırız. Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız. Asgari ücretle ilgili olası bir değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız."

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, bir süre önce CNN Türk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emekli maaşları memur maaşları derken sıra asgari ücrete geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Türk İş Başkanı ile görüştükten sonra çalışma ile talimat verildiği ve bunun üzerinde çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. İşçi kesimi, işveren temsilcileri ve hükümet kanalının yetkilileri bu çalışmalara dahil oluyor.

Bunun üzerinde 3 ana formül var. 1.si asgari ücret 2022 yılının 1.6 aylık döneminde 2800 liradan 4253 liraya yani yüzde 50 artmıştı. Geçen süre içerisinde 5 aylık enflasyon rakamına baktığımızda yüzde 34.62’ye geldiğini görüyoruz.

  1. ayın enflasyonunu da bunun üzerine koyduğumuzda yüzde 37 ile 40 bandına çıkacağını tahmin ediyoruz. Asgari ücretli enflasyon altında ezdirilmeyecekse 4253 lira 5725 liraya yükselmiş olacak

  2. bir formül ise yıllık enflasyon tahmini yüzde 75. Bunun ½'sinin çekilmesi söz konusu olabilir. O vakitte rakam 5847 liraya ulaşmış olacak.

d2

  1. bir formül ise bu daha ziyade işverenlere yönelik bir formül. Asgari ücretin üzerinde işverene bir sigorta maliyeti var o da 879 lira. Asgari ücretin sigorta priminin işverene yansıtılmaması düşünülüyor. Rakam da bu sefer 5132 liraya yükselecek.

Değişik kesimlerden farklı öneriler de var. Bunlardan bir tanesi 1 yıl boyunca sigorta primlerinin alınmaması, vergilerinin alınmaması şeklinde. Bakalım önümüzdeki dönemde nasıl bir tablo ortaya çıkacak."

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2022?

Asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği merak konusu olurken ortaya atılan rakamlar da dikkat çekti. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, asgari ücretin yapılacak zamla birlikte 6 bin TL olacağını iddia etti. Öte yandan kulislerde asgari ücretin 5 bin TL olabileceği de konuşuluyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

"Çalışmalar tamamlandığı zaman, önümüzdeki hafta başında ve ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Daha birçok koruyucu düzenleme yapıyoruz." diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir süre önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sadece kamu çalışanları mı? Hayır, aynı zamanda emekli işçilerimizi de aynı şekilde koruyacağız. Çalışan emekçilerimizi korumak bizim görevimizdir. Önceki hafta sendikacılarımızla, işçi sendikalarıyla bugün işveren sendikalarımızla görüştük. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığı zaman önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Daha birçok düzenleme yapıyoruz. Emekçiler şunu bilsinler; Türk Devleti söz verdi onları enflasyona ezdirmeyecek. Enflasyonun tahribatını da onaracaktır.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hazine'den 'önleme devam' mesajı Hazine'den 'önleme devam' mesajı
Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesiDolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesi
İtalyan Banka dolar tahminini paylaştıİtalyan Banka dolar tahminini paylaştı
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hatay'a girişine izin verilmiyor! Flaş karar

Hatay'a girişine izin verilmiyor! Flaş karar

Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

‘Görüntülerim her yerde engelleyin’

‘Görüntülerim her yerde engelleyin’

Benzin ve motorinde indirim beklentisi...

Benzin ve motorinde indirim beklentisi...

Altın için bu tarihe dikkat! Adeta patlama olacak…

Altın için bu tarihe dikkat! Adeta patlama olacak…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

İngiliz basınından şaşırtan iddia! “3 milyon euro aldı”

İngiliz basınından şaşırtan iddia! “3 milyon euro aldı”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.