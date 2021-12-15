Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2022 Asgari ücret ne zaman açıklanır? İşte 4. toplantı tarihi…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda ve Bakan Vedat Bilgin’in başkanlığında son kez toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca asgari ücretlinin kaderini belirleyecek kararı ilan edecek. 4. ve son asgari ücret toplantısının bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

İlki 1 Aralık, ikinci 7 Aralık ve üçüncüsü ise 9 Aralık’ta bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4. ve son toplantısı için henüz bir tarih verilmedi. Daha önce ortaya çıkan haberlere göre; asgari ücretin aralık ayının ortalarına doğru açıklanacağı belirtilmişti.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Asgari ücretin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETTE 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4. ve son toplantı tarihi bilinmiyor. Ancak daha önce yapılan açıklamalarda; aralık ayının ortalarına doğu asgari ücretin açıklanacağı söylenmişti. Bu bilgilere bakıldığında asgari ücretin 15 Aralık (Bugün), 16 Aralık Perşembe veya 17 Aralık Cuma günlerinden birinde yapılması bekleniyor. Ancak bu bilgiler kesin değildi, resmî bilgi gelir gelmez sayfamızda yer alacaktır.

SON TEKLİFLER

İşveren kesiminin asgari ücretin 3100 Türk lirası olmasını istediğini, TÜRK-İŞ'in ise asgari ücret için 3900 Türk lirası teklif ettiğini ifade eden Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, asgari ücrete son toplantıda karar verileceğini duyurdu.

Bununla birlikte toplantının ardından Türk-İş’ten, ‘’4 bin Türk lirası kırmızı çizgimizdir’’ açıklaması yapıldı.

Enflasyondaki tırmanma ve döviz kurunda meydana gelen artış nedeniyle bu sene asgari ücrette yüksek artış beklentisi hâkim.

Kulislerde, TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’e 4 bin Türk lirasının altında bir rakamı kabul etmeyeceklerini söylediği ifade ediliyor. Net asgari ücretin 4 bin TL’ye çıkması, brüt asgari ücretin yüzde 42 oranında artması anlamını taşıyor.

İşveren kesimini temsil eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyon rakamının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Net asgari ücretin 4 bin Türk lirasına çıkartılması durumunda asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti 1800 Türk lirası artarak 6 bin Türk lirasına ulaşacak.

Kaldı ki net asgari ücretin 4 bin Türk lirasının üzerine çıkabileceği beklentileri de bulunuyor.

İşçi ve işveren sendikalarının 3 konuda vardığı anlaşma bu noktada önem taşıyor. İşçinin eline geçen net ücret olabildiğince artarken, işletmelerin maliyet artışlarının mümkün olduğunca makul seviyede tutulması gerektiği ile ilgili işçi sendikaları görüş bildiriyor.



