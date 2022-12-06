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Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2023 asgari ücret ne zaman belli olur? İlk toplantı için geri sayım

06.12.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret toplantısı için araştırmalar hız kazandı. Asgari ücrete en son temmuz ayında zam yapıldı. Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Yeni zam için görüşmeler bu ay içerisinde tamamlanacak. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2023 asgari ücret ne zaman belli olur?

Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2023 asgari ücret ne zaman belli olur? İlk toplantı için geri sayım

Asgari ücret toplantısının ne zaman, saat kaçta yapılacağı araştırılıyor. 2023 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme görüşmeleri yarın başlıyor. İlk toplantı 7 Aralık’ta düzenlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret belirleme toplantısının ilki 7 Aralık’ta yapılacak. Toplantı saat 14:00’te başlayacak. İkinci toplantı ise 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, bu toplantıdan saatler önce Başkanlar Kurulu'nu toplayacak.
Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katılacağı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınıp, görüşmelerde izlenecek yol haritası masaya yatırılacak.
TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, konfederasyonun Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamları, gıda enflasyonundaki oranları ve ücretler üzerindeki gelir vergisi yükünü gündeme getirecek.

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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