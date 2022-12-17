FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret toplantısı öncesi yeni rakam! TÜRK-İŞ açıklamıştı, ikinci bir ücret daha gündeme geldi...

Asgari ücret toplantısı öncesi yeni rakam! TÜRK-İŞ açıklamıştı, ikinci bir ücret daha gündeme geldi...

17.12.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 asgari ücret zammı için üçüncü toplantı tarihi 20 Aralık Salı günü olarak açıklandı. Türkiye nefesini tutmuş yeni asgari ücret için meraklı bekleyişini sürdürürken, açıklanan yeni veri dikkat çekti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu taraflarından olan TÜRK-İŞ’in açlık sınırı olan 7.785 lira talebini etkileyecek bir veri de BİSAM’dan geldi. Kurumun araştırmasına göre açlık ve yoksulluk sınırı 7.818 TL oldu. Şimdi ise gözler üçüncü toplantıda çıkacak rakamlara çevrildi.

Asgari ücret toplantısı öncesi yeni rakam! TÜRK-İŞ açıklamıştı, ikinci bir ücret daha gündeme geldi...

Asgari ücret 2023 zammı için üçüncü toplantı tarihi açıklandı. 20 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek üçüncü toplantının yeni asgari ücret için son toplantı olacağı ve masadan 'uzlaşı' çıkabileceği iddia ediliyor. Bu toplantıda taraflarca telaffuz edilecek ilk rakamlar masada olacak. Ancak TÜRK-İŞ kapıyı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Kasım ayına verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden kapıyı açarken, son gelen veriler açlık sınırının daha yukarı çıktığını gösterdi.

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) 2022 Kasım’a ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı rakamları açıklandı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Kasım 2022 için 7 bin 818 TL olarak hesaplandı. Bir ailenin kira, fatura, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim gibi aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise, kasım ayında 27 bin 41 TL oldu.

iStock-911455982

SATIN ALMA GÜCÜ TALEBİ

İkinci görüşmelerde ise TÜİK’in ekonomik verileri değerlendirilirken henüz bir rakam ortaya çıkmadı. Hükümet işçi ve işveren tarafının beklenti ve taleplerini dinledi. İşçi tarafının asgari ücret beklentisi net. 7.785 TL! Bunun yanında, refahtan pay ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor. Ancak TÜRK-İŞ’in son veri sonrasında masaya getireceği rakamı değiştirip değiştirmeyeceği henüz bilinmiyor.

Bu rakamsal talebin yanında, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerinde kaldırılması da TÜRK-İŞ'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor.

iStock-1216817856

İŞVEREN NE DİYOR?

İşveren kesimini temsil eden TİSK ise asgari ücrete dair bir rakam paylaşmamakla birlikte, temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor. Yeni asgari ücret rakamında, istihdamın korunmasının, yeni istihdam yaratılmasının ve işletmelerin rekabet gücünün dikkate alınmasını isteyen TİSK, asgari ücret işveren desteğinin 2023'te de devam etmesini talep ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe asgari ücretin "500-600 dolar" olması durumunda üretici ve ihracatçıların rekabette kayıp yaşayacağını savunmuştu. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da asgari ücret için bu yılki enflasyon oranına göre değil, ‘beklenen enflasyona göre’ zam yapılması gerektiğini dile getirmişti. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, asgari ücret ile ilgili “enflasyonun üzerinde bir artışın olabileceğini” söylemişti.

iStock-1200190375

SON SÖZÜ ERDOĞAN SÖYLEYECEK

2023 yılı asgari ücretinin 3'üncü toplantıda belirlenmesi ve nihai rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor. Geçen yıl net 2 bin 825 lira olan asgari ücret, ocak ayında yüzde 50 artırılarak 4 bin 253 liraya çıkartılmıştı. Temmuz ayındaki yüzde 30 artış ile birlikte 2022 yılı için asgari ücret kümülatif olarak yüzde 95 arttı, net ücret 5 bin 500 lira oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci elde fiyatlar yükseldi! ‘Krizi fırsata çevirdik bunu inkar edemeyiz’İkinci elde fiyatlar yükseldi! ‘Krizi fırsata çevirdik bunu inkar edemeyiz’
Akaryakıta bir zam daha geliyor!Akaryakıta bir zam daha geliyor!
EYT'de o kriter rafa mı kalktı? Günler kala milyonları sevindiren açıklamaEYT'de o kriter rafa mı kalktı? Günler kala milyonları sevindiren açıklama
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret

En Çok Okunan Haberler

Hatayspor, hazırlık maçında Lazio’ya 5-2 kaybetti

Hatayspor, hazırlık maçında Lazio’ya 5-2 kaybetti

Rusya füzelerle saldırdı! İki Avrupa ülkesi karanlığa gömüldü

Rusya füzelerle saldırdı! İki Avrupa ülkesi karanlığa gömüldü

Kur korumalı mevduat hesaplarında süre 1 yıl uzatıldı

Kur korumalı mevduat hesaplarında süre 1 yıl uzatıldı

Törende Erdoğan'ın yanında sürpriz isim!

Törende Erdoğan'ın yanında sürpriz isim!

Motorine 1,75 TL zam! 4 kurum 2023 için en dikkat çeken tahmini yaptı

Motorine 1,75 TL zam! 4 kurum 2023 için en dikkat çeken tahmini yaptı

EYT'lilerin kıdem tazminatıyla ilgili öneri

EYT'lilerin kıdem tazminatıyla ilgili öneri

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.