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Asgari ücret tüm kalemleri etkiliyor! TESK Başkanı Palandöken 'işverenin belini büküyor' deyip sigorta primi için düzenleme istedi

14.12.2024 10:34
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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her sene asgari ücret ile beraber artan sigorta primlerinin işvereni zorladığını belirtti. Palandöken, konu ile ilgili çözüm önerisi de sunarak, "Sigorta primleri esnafımıza büyük külfet getiriyor” sözlerini kullandı.

Asgari ücret tüm kalemleri etkiliyor! TESK Başkanı Palandöken 'işverenin belini büküyor' deyip sigorta primi için düzenleme istedi

Asgari ücretin belli olması ile beraber birçok kalemde de değişiklik oluyor. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigorta primlerinin asgari ücrete bağlı olarak artmasına dikkat çekerek esnaf ve sanatkarları maddi olarak zorladığını kaydetti.

Palandöken, sigorta prim yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirterek, sigorta primlerinin çok yüksek olduğunu kaydetti. Palandöken, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Zaten ödeyemiyorlar. Sıkıntının en büyüğü de bundan sonra artacak. Bildiğiniz üzere her yıl asgari ücretle birlikte sosyal güvenlik primleri de artıyor. Ancak en düşük primin en düşük basamaktan olması ile basamak kalktı ama en düşüğü 6 bin 500 civarında. Şimdi yeniden değerlendirme oranında asgari ücretle artışla bu primle aynı şeklide artacak. Bu primleri düzenli ödeyenlere yüzde 5 teşvik veriliyordu ancak o da yüzde 4'e düşürülüyor. O da bir handikap. Dolayısıyla zamanında yatırılması teşvik için zor oluyor. Bu SGK primlerinin esnaf sanatkârlar için daha düşük seviyede ve ödenebilir olması çok önemli. Bu bakımdan Bağ-Kurluların emekli aylıkları hem emekliler hem de çalışan kesimler için norm birliği yapılmalı.”

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İŞVERENİN BELİNİ BÜKÜYOR

Her yıl artan SGK primlerinin işverenlerin belini büktüğünü söyleyen Palandöken, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Asgari ücrete bağlı olarak her yıl artan sigorta primleri işverenin belini büküyor. En az brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primleri esnafımıza büyük külfet getiriyor. Asgari ücrete yapılan zam ile birlikte, işveren payı dahil olmak üzere ödenen en düşük sigorta primi 6 bin 500TL. Esnaf ve sanatkarımız bu meblağları ödemekte büyük güçlük çekiyor. Hem kendi sigorta primi hem de yanındaki işçinin sigorta primi derken esnafımız belini doğrultamıyor. Acilen bu konuda esnafımıza bir kolaylık sağlanmalı, işçi ve işveren üzerindeki sigorta yükü hafifletilmelidir. Eğer sigorta primlerinde işverene kolaylık sağlanırsa bu doğrudan ekonomiye ve istihdama etki eder. Sigorta primleri düşerse esnaf yanındaki elemanı çalıştırmaya devam eder ve ihtiyacı varsa eleman almaktan kaçınmaz. Yeni eleman alınması ise istihdama destek getirir ve işsizliği azaltır. Daha fazla kişi istihdam edileceği için SGK'nın sigorta primlerinden elde ettiği gelir artar.”
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
sgk tesk genel başkanı bendevi palandöken
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