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Asgari ücret ve emekli zammı beklenirken açıkladılar: TÜİK’in enflasyon hesabı gündem olmuştu: ‘Yüzde 82’nin üzerine çıktı, kırılma noktası olacak’

12.07.2024 11:05
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Milyonlar maaş zammı beklerken iş dünyasından dikkat çeken bir açıklama geldi. TÜİK ile İTO’nun verilerini karşılaştıran oda başkanı Şekip Avdagiç, Ücretliler Geçinme Endeksi’ndeki artışın yüzde 82,14 olduğunu kaydetti. 'Enflasyonda baz etkisiyle yüzde 50 bandının altına inilmesi önemli bir kırılma noktası olacaktır’ diyen Avdagiç, kur ve enflasyon arasındaki makasın açıldığına da vurgu yaptı.

Asgari ücret ve emekli zammı beklenirken açıkladılar: TÜİK’in enflasyon hesabı gündem olmuştu: ‘Yüzde 82’nin üzerine çıktı, kırılma noktası olacak’

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Oda'nın temmuz ayı meclis toplantısında iş dünyasının gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avdagiç, enflasyonla mücadelede yılın ilk yarısını geride bırakarak deflasyonist sürecin kapısının aralandığını aktardı.

TÜFE'deki yıllık artış oranının yüzde 71,6, ÜFE de yüzde 50,09 olduğunu bilgisini paylaşan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Odamızın açıkladığı fiyat endekslerinde de Ücretliler Geçinme Endeksi için artış yüzde 82,14 iken, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise yüzde 60,49. Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Son bir yılda TÜİK ve İTO endekslerinin ortalaması yüzde 66 iken, dolar-avro sepet kurdaki artış oranı sadece yüzde 25,2 düzeyinde. Makas yüzde 40'ın üzerinde. Burada hem dış ticaretimiz hem de iç piyasamız için denge bozucu şekilde açılmış bir makas görüyoruz. Kur ile enflasyon arasındaki korelasyonun zayıflamamasına dikkat etmek zorundayız. Zira bunun ekonomimiz için çok yönlü negatif etkileri olabilir. Geçmişte bunu tecrübe ettik ve tekrarlanmasını asla arzu etmiyoruz."

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KUR İLE ENFLASYON ARASINDAKİ MAKAS AÇILDI

Avdagiç, kur ve enflasyon arasındaki makasın açık kaldığı her anın ihracatın aleyhine, ithalatın lehine işlediğine dikkati çekti.

Kur ve enflasyon arasında açılan makasın eninde sonunda kapandığını vurgulayan Avdagiç, "Bizim bu sürecin kontrolünü elimizde tutmamız ve sürdürülebilir kılmamız ekonomimiz için çok önemli. Enflasyon ile kur sepeti arasındaki bağ kopuk kalırsa, yılın ikinci yarısında ihracatta kalıcı düşüş, ithalatta ise hızlı artışın devreye girmesi söz konusu olabilir." dedi.

"DEVLET TAHVİLİNE YABANCI GİRİŞİNİN REKOR SEVİYELERE ULAŞMASI SÜRPRİZ OLMAYACAKTIR"

Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisindeki normalleşmenin uluslararası yatırımcılar tarafından da dikkatle izlendiğini ve ciddi karşılık bulduğunu ifade etti.
Bu kapsamda geçen yılın haziran ayından bu yana Türkiye'ye ciddi miktarda yabancı yatırım girişi olduğunu vurgulayan Avdagiç, özellikle tahvil tarafında, enflasyondaki belirgin yavaşlamayla birlikte büyük miktarlarda giriş beklediklerini belirtti.
Avdagiç, "Faizlerin düşmesiyle birlikte getirisi artan devlet tahviline yabancı girişinin önümüzdeki dönemde rekor seviyelere ulaşması sürpriz olmayacaktır." dedi.

DOLAR (29)

"ENFLASYONDA YÜZDE 50 BANDININ ALTINA İNİLMESİ ÖNEMLİ BİR KIRILMA NOKTASI' OLACAK"

İTO Başkanı Avdagiç, enflasyonun dar gelirliden iş dünyasına kadar herkesin yakından takip ettiği en önemli sorun olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:
"En son haziran rakamları açıklandı. Beklentiler paralelinde mayıs ayında yüzde 75,45 ile zirve seviyesini gören yıllık TÜFE artışı, haziranda yüzde 71,6'ya geriledi. Hatırlanacağı gibi aylık TÜFE artışları, geçen yılın temmuz ayında yüzde 9,49, ağustosta da yüzde 9,09 olarak gerçekleşmişti. Önümüzdeki iki ayda artış oranlarının yüzde 2'ler civarında gelmesi halinde, iki ay sonra yıllık TÜFE'de yüzde 50'nin altını görmüş olacağız. Vurgulamak isterim ki, 'enflasyonda baz etkisiyle yüzde 50 bandının altına inilmesi önemli bir kırılma noktası' olacaktır. Bunun psikolojik etkileri olacağı gibi, ileriye yönelik fiyatlama davranışlarının iyileşmesine de katkı sağlayacaktır."
Avdagiç, iş dünyası olarak çok taraflı uluslararası ilişkiler kurmayı önemli bulduklarını belirterek, Azerbaycan ile güçlendirilen ilişkilere ilave olarak, diğer komşular ile de daha yakın işbirliği ve daha güçlü ekonomik ilişkilerin tesisi yönündeki çabaları takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Dünyanın geneline bakıldığında ülkelerin en yüksek ticareti komşularıyla yaptığının görüldüğüne işaret eden Avdagiç, Türkiye'nin toplam ihracatında sınır komşusu olan ülkelerin payının hala yüzde 12-13 seviyelerinde olduğunu kaydetti.

Avdagiç, Türkiye'nin bu ülkelere yönelik yüksek ihracat potansiyeli dikkate alındığında mevcut rakamların oldukça düşük kaldığına vurgu yaparak, bu ülkelerle ticaretin artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Express
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