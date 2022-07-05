Asgari ücret zam sürecinin perde arkasını anlatıp 'EYT' mesajı verdi: 'Süper oldu diyemem...'

Sekiz milyon kişinin doğrudan, tüm çalışanların maaşlarını ise dolaylı olarak etkileyen 2022 asgari ücret rakamı için tüm detaylar belli oldu. Ocak ayında yüzde 52 zam yapılarak 4 bin 253 liraya yükseltilen asgari ücret için yeni zam oranını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılarak net rakamın Temmuz ayından geçerli olmak üzere 5 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu. Ayrıca asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni asgari ücret için de geçerliliğini koruyacak.

VATANDAŞ ZAMMI YETERLİ BULMADI

Asgari ücrete yapılan zammın yeterli olup olmaması konusu tartışmaları da beraberinde getirdi. Cumhuriyet’te yer alan haberde Bupar Araştırma Şirketi tarafından son yapılan ankette vatandaşlara 5 bin 500 TL’ye yükseltilen asgari ücretin yeterli olup olmadığı sorusu yöneltildi. Gelen yanıtlara göre yüzde 81,7’lik kesim, zammı yetersiz bulurken katılımcıların yalnızca yüzde 18,3’ü zammın yeterli olduğunu söyledi.

PAZARLIKLAR YÜZDE 20 İLE BAŞLADI

Tartışmalar devam ederken Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, sürecinin perde arkasını anlattı. Pazarlıkların yüzde 20 ile başladığını ve yüzde 30 ile tamamlandığını söyleyen Atalay’ın gündeminde, vergi diliminden EYT'ye, taşerondan sözleşmeli işçilerin durumuna kadar çalışma hayatının diğer başlıkları da vardı.

Koop-İş Sendikası’nın 20. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Atalay, asgari ücret görüşmelerine ilişkin detayları şu sözlerle anlattı:

“Pazarlığa yüzde 20 ile başladık. Ankara’dan İstanbul’a giderken yüzde 25 ile gittik. Sayın bakanım; ‘yüzde 25 ile beni o masaya oturtmayın’ dedim. Bu bir pazarlık. Sonuçta yüzde 30 aldık. Davul çalarak; ‘bu da süper oldu demem’ ama bu ücret de mevcut yapıda idare edilebilecek ücret. Bu ücretle ilgili komisyonun yetkisi olmayan istediğini söyler, 10-20 olsun. hadi al bakalım. Siyasi partiler için de söylüyorum, 3 gün sonra iktidar olursunuz ama yarın bunları önünüze koyarlar. EYT’yi bir hallet, asgari ücreti 15 bin lira yap, taşeronu hallet geçici işçiyi hallet. Bugün de derler yarın da derler.”

“EYT’YE BİR YERDEN BAŞLAMALI”

Habertürk Ankara'nın haberine göre, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Koop-İş Sendikası'nın genel kurulunda konuştu. Vergi diliminden EYT’ye, taşerondan sözleşmeli işçilerin durumuna kadar talepleri tek tek sıraladı:

“Ocak ayında vergiyle ilgili düzenlemeye ihtiyaç var mı var. 25 sene oldu gazozun havası kaçtı. Geçici mi olur 25 senedir. 800 bine yakın kişi geçti kadroya, 70 bin asıl işi yapan kişi bekliyor. Balerini güreşçiyi, pinponcuyu geçirdik, elektrik direğinin tepesindekini geçirmedik, karayoluna asfalt dökeni geçirmedik. Demiryolunda tren yapanı geçirmedik, bu bir ihtiyaç. EYT ile ilgili de bir yerden başlamak lazım…”

“ÖRGÜTLENMEDEN RAHATSIZ OLUNMAMALI”

Atalay örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması çağrısı da yaparak, “Örgütlenme olmadan bu asgari ücreti konuşmaya devam ederiz. Türk-İş içinde asgari ücretli üyesi olan ya yüzde 1 ya yüzde 2. Bundan 3 sene evvel hiç yoktu. Çünkü sendikanın olduğu yerde asgari ücret yok, ikramiye var sosyal hak var. Onun için örgütlenmeden rahatsız olmamak lazım. Örgütlenmeyle ile ilgili topyekün mücadele vermek lazım. Kim nerede istiyorsa orada örgütlensin kapı açık sonuna kadar. Biz işçinin sendikasıyız. Bu kurum 70 yıldır var” ifadelerin kullandı.

EMEKLİLERİN SORUNLARI

Emeklilerin sorunlarına da değinen Atalay; “Emeklilerle ilgili önümüzdeki hafta beni de davete ederlerse emekliler derneğine sizle beraber gelirim. Onların anlatamadıkları var, dinlemek gerekir. 3 milyon işsiz var. Herkesin bir sorunu var, onu biz dillendireceğiz, takip edip çözüm arayacağız” diye konuştu.

ŞİRKETLERİN YÜZDE 83’Ü ARA ZAM YAPMAYI PLANLIYOR

Öte yandan asgari ücret zammı, 1 Temmuz 2022 Cuma günü itibarıyla yürürlüğe girdi. Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar milyonlarca çalışanın gözü ise şirket yönetimlerine çevrildi. İstihdam platformu Kariyer. net'in iş dünyasında ara dönem ek ücret artışı trendini ortaya koyan Ara Zam Araştırması önemli sonuçlar ortaya koydu.

Türkiye'de faaliyet gösteren 2 bin 231 küresel ve yerel şirket yöneticisinin ara zam konusunda görüşlerini paylaştığı araştırmanın sonuçlarına göre, 2022 yılı için, yılbaşından bu yana bir kez ara zam yapmış veya yıl içinde ara zam yapmayı planlayan şirketlerin oranı yüzde 83 olurken, araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 17'si ara zam yapmayı düşünmüyor. Araştırmaya en çok katılım gösteren 10 sektörde planlanan ara zam oranı ise çoğunlukla yüzde 20-29 arasında değişiyor.

ENFLASYON EN ÖNEMLİ SEBEP

Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 64'ü yıl boyunca toplamda bir kez ara zam yapmayı planlarken, yüzde 19'u iki ve üzeri ara zam yapmayı planladığını belirtiyor. Şirketler ara zam yaparken en çok enflasyon oranını neden olarak gösteriyor. Aynı sektörde bulunan rakip firmaların zam oranları da bir diğer önemli etken olarak öne çıkıyor. Teknoloji, internet ve otomotiv sektörleri yüzde 40'a ulaşan oranlarda yaptıkları ara zamla bu noktada ön plana çıkıyor.



