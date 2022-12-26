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Asgari ücret zamlandı çalışanın gözü memur zammında! İlk kez rakam verildi, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? 12.292 TL detayı...

26.12.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Asgari ücret zammı sonrası memur ve emekli maaşları konusunda araştırmalar son sürat devam ediyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? %54.6'lık asgari ücret zammı sonrasında milyonlarca kişinin gözü kulağı emekli ve memur zammına çevrilmiş durumda. Memurlara yapılacak maaş artışının enflasyonun üzerine olacağı kesinleşti. En düşük emekli maaşı hakkında da son dakika bilgisi geldi!

Asgari ücret zamlandı çalışanın gözü memur zammında! İlk kez rakam verildi, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? 12.292 TL detayı...

Memur ve emekli maaşları hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Asgari ücrete yapılan artış diğer maaşlar için de önemli bir referans olacak. Şu dakika itibarıyla en düşük emekli maaşı 3.500 TL! Bu rakam yılbaşından sonra açıklanacak enflasyon verileri sonrasında daha da artacak. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN TL OLACAK! MEMUR ZAMMI...

3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında emekli ve memur zamları da netleşecek. Zam oranının sosyal refah düzenlemeleriyle birlikte enflasyonun üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre %35-50 oranları ön plana çıkıyor. En düşük emekli maaşının da 5 bin TL olması bekleniyor.

Dul ve yetim aylığı alanlar ise bugüne kadar aldığı hisseleri oranında bu zamlardan yararlanacak.

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YA 12 BİN 292 TL YA DA...

En düşük memur maaşının yüzde 35'lik bir artışla 12 bin 292 lira seviyelerine gelmesi planlanıyor. Yüzde 40 artış durumunda ise bu tutar 12 bin 747 liraya çıkacak.

ZAMLARLA BİRLİKTE EK ÖDEMELER DE ARTACAK

Sözleşmeli memur, geçici personel, memur emeklisi, devlet memurları... Bu kişiler aylıklarını 15 Ocak'ta alacak. Zamlarla birlikte ek ödeme de artacak.

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Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

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