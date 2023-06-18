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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 ile ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI ne kadar olacak, kaç TL? Askerlik ve doğum borçlanması Temmuz'da artacak!

18.06.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik ve doğum borçlanması tutarının ne kadar olacağı 2023 asgari ücret ara zammı için gerçekleştirilecek olan 2. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı öncesi merak konusu oldu. Asgari ücret toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak. Toplantıda Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da olacak. Peki, askerlik ve doğum borçlanması tutarı ne kadar olacak, kaç TL? Askerlik ve doğum borçlanması Temmuz'da artacak mı?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 ile ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI ne kadar olacak, kaç TL? Askerlik ve doğum borçlanması Temmuz'da artacak!

Askerlik ve doğum borçlanması tutarı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Emekli olmak isteyen fakat prim gün sayısı yeterli olmayan vatandaşlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı asgari ücret ile değişecek kalemler arasında yer alıyor. Bilindiği üzere askerlik ve doğum borçlanması, günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az, bu miktarın 7,5 katından fazla yapılamıyor. İşte detaylar...

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR OLACAK?

Askerlik ve doğum borçlanması tutarında en düşük prim günlük 106,75 TL, en yüksek prim de 693,89 TL olarak uygulanıyor.

Yüzde 25 zam gelmesi halinde en düşük 133,43, en yüksek 867,4 TL olacak. Yüzde 30 zam yapılırsa en düşük 138,77, en yüksek 902 TL'yi bulacak. Yüzde 35 zam yapılması halinde ise en düşük 144,11, en yüksek 936,75 TL'ye çıkacak.

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