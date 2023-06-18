ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 ile STAJ ÜCRETİ ne kadar olacak, kaç TL? Temmuz ara zammı ile lise ve üniversite öğrencisi yeni staj ücreti...

Staj ücretinin ne kadar olacağı ile ilgili araştırmalar 19 Haziran 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan 2. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sebebiyle hız kazandı. Geçen sene 100'e yakın bir artış yapılan ve bu yıl başında yüzde 54,7 zamla net 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücrette ara zam için gerçekleştirilecek 2. toplantı için geri sayım sürüyor. Gözler yarın bu toplantıda olacak. Temmuz ayında asgari ücret zammı ile birlikte staj ücreti de değişecek. Peki, asgari ücret ara zammı ile yeni staj ücreti ne kadar olacak, kaç TL?

STAJ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Stajyer maaşları üniversite ve lise öğrencileri tarafından merak konusu oldu.

İşletmelerin lise ve üniversite öğrencilerine ödediği staj ücreti asgari ücret zammı ile değişecek.

Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor. Stajyer maaşları yeni yılda en az 2 bin 552 TL olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE STAJ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Yüzde 25 zam olması halinde tutae 3 bin 255 TL olacak. Eğer yüzde 30 zam gelirse 3 bin 385 TL, yüzde 35 zam yapılırsa 3 bin 515 TL'ye yükselecek.





