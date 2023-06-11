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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı ne zaman, hangi gün? İşte netleşen tarih...

11.06.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hükümetten gelen 500 dolar sinyali sonrası kulislerde zam oranı için belirli rakamlar öne çıkarken GK Uzmanı Özgür Erdursun, "Asgari ücrete yapılacak zam oranı şu anda belli" diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki, 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı ne zaman, hangi gün? İşte netleşen tarih...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı ne zaman, hangi gün? İşte netleşen tarih...

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücret konusunda eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan '500 dolar civarı' açıklaması sonrası kulislere konuşulan rakamlar da netleşiyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinenin ilk toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hayat pahalılığı ve enflasyona işaret etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının tarihi de belli oldu. İşte asgari ücret zammı ile ilgili detaylar...

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı için ilk toplantı önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak ara zammı görüşecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi 13 Haziran 2023 olarak duyuruldu.

Bilindiği üzere konuya dair işçi tarafından ilk açıklama DİSK'ten gelmişti. DİSK 16 bin liraya işaret edilmişti. İşveren ise 'enflasyon farkı' önerisinde bulunmuştu.

Show Haber'de yer alan habere göre; asgari ücrette yüzde 30'luk zam oranı öne çıkarken, eğer yüzde 30'luk bir zam yapılırsa yeni asgari ücret 11 bin 050 lira olacak. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili konuştu.

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ASGARİ ÜCRET 12 BİN TL Mİ OLACAK?

Sözcü TV'de konuşan Erdursun, "Asgari ücrete yapılacak zam oranı şu anda belli. Asgari ücreti 12 bin TL yapacaklar" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET MÜZAKERELERİ BAŞLIYOR!

"Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise şu açıklamayı yaptı:

"Bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Detayları tartışmanın bir anlamı yok. Bu müzakerelerin sonucu için şimdiden ben hayırlı olsun diyorum. AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana felsefesi hep şu olmuştur: Çalışanları enflasyona ezdirmemek, her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu temel bir ilkesidir. Yeni bir hadise değildir. İktidara geldiğimiz günden beri hep bu politikayı izledik. Bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz"

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