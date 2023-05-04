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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temmuz'da maaşlara zam mesajı

04.05.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ile ilgili son dakika olarak geçilen zam haberleri sonrası konuya dair detaylar merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da valilik yanında düzenlenen mitingde zam sinyali verdi. Refah kaybını telafi edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışanları ve emeklileri daha da rahatlatacağız" ifadesini kullandı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temmuz'da maaşlara zam mesajı

Asgari ücret ile ilgili son dakika olarak geçilen zam haberleri sonrası konuya dair detaylar merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da valilik yanında düzenlenen mitingde zam sinyali verdi. Refah kaybını telafi edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışanları ve emeklileri daha da rahatlatacağız" ifadesini kullandı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete Temmuz ayında zam bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “Temmuz’da çalışan ve emeklileri rahatlatacağız.” ifadelerini kullandı.

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4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 15’İN ÜZERİNDE

Ayrıca, TÜİK verilerine göre Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda ise 16 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 43,68'e geriledi. Nisan ayı verisi ile 4 aylık enflasyon 15,21 oldu. Böylelikle Temmuz ayında netleşecek yeni asgari ücret için en düşük zam oranı şimdiden yüzde 15’in üzerine yükselmiş oldu.

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Ocak 2023’te 8.506 TL olarak duyurulan asgari ücretin 4 aylık kesinleşen yüzde 15,21’lik enflasyona göre şimdiden 9.799 oldu.

6 aylık enflasyonun yüzde 20 seviyelerinde olması bekleniyor fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu oranın çok daha üzerinde yeni asgari ücreti açıklaması yapacağı düşünülüyor.

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